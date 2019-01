Ankum. Die Freiwillige Feuerwehr Ankum hat ein neues Tanklöschfahrzeug in Dienst gestellt, ihr erstes mit einer Automatikschaltung. Es ersetzt einen 32 Jahre alten Oldtimer.

Bereits am frühen Morgen war eine Abordnung der Feuerwehr und der Samtgemeinde Bersenbrück nach Dissen gereist um die rund 280000 Euro teure Ersatzbeschaffung beim Fahrzeugbauer Schlingmann in Empfang zu nehmen.

Das auf einem MAN-Fahrgestell mit Allradantrieb aufgebaute Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe verfügt über einen 290 PS starken Motor, einen 3000 Liter fassenden Löschwassertank und einen Tank für 120 Liter Schaummittel. In der geräumigen Mannschaftskabine können sich nun bei Bedarf zwei Trupps mit schwerem Atemschutz ausrüsten, anstatt wie bisher nur ein Trupp. Die Steckleiter auf dem Fahrzeugdach lässt sich bequem auch vom Boden aus entnehmen. Ein pneumatisch ausfahrbarer Lichtmast und die Umfeldbeleuchtung mit LED-Technik leuchtet die Einsatzstelle aus. Am Heck ist zur Absicherung von Einsätzen eine LED-Warneinrichtung angebracht.

Wassertank außer Funktion

Noch am gleichen Abend bestaunten die Feuerwehrmitglieder den Neuzugang und ließen sich in die Fahrzeugbedienung einweisen. Um das TLF einsatzbereit zu machen, wurden sofort die fehlenden Gerätschaften eingeräumt. Von der Feuerwehr Bersenbrück gab es als Geschenk eine Plakette des Heiligen Christophorus, Schutzpatron der Kraftfahrer. Sie fand ihren Platz auf dem Armaturenbrett.

Das Vorgängerfahrzeug TLF 16/25, ebenfalls auf einem MAN-Fahrgestell und mit einem Schlingmann-Aufbau, wurde 1986 in Dienst gestellt und war bereits zwei Tage später bei einem Verkehrsunfall im Einsatz. Eine Besonderheit war sein hydraulischer Rettungssatz mit Schere und Spreizer. Er war der zweite überhaupt in der Samtgemeinde Bersenbrück und wurde seit 1986 bei unzähligen Verkehrsunfällen eingesetzt, um Eingeklemmte zu befreien. 2010 wurde der Rettungssatz auf ein neues TLF 16/24 verlegt und ist bis heute im Einsatz.

Das Ankumer Oldie-Fahrzeug war in 32 Jahren an rund 1000 Brandeinsätzen und mehr als 1200 technischen Hilfeleistungen beteiligt. Im September 2018 stellte sich nach einem Brandeinsatz in Merzen heraus, dass die Schwallwände des Wassertanks gebrochen waren und Teile davon die Pumpe beschädigt hatten. Die Schwallwände sollen einem Aufschaukeln des Fahrzeugs dämpfen. Um Risiken zu vermeiden, blieb der Löschwassertank leer, das TLF wurde nur noch als „Mannschaftstransporter“ genutzt. Seinen letzten Einsatz hatte es Fahrzeug am 29. Dezember 2018 beim Brand eines Holzschnitzellagers. 735 Betriebsstunden sind auf der Feuerlöschkreiselpumpe abzulesen und 35.083 Kilometer auf dem Tacho.