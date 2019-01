Altkreis Bersenbrück. Mit dem Hilfswerk „Nachhaltig gegen Hunger“ baut der aus Eggermühlen stammende Felix Bruns Schulen an der Elfenbeinküste in Westafrika. Bildung beflügelt die Entwicklung und hilft, Migration einzudämmen, sagt er.

Herr Bruns, der Verein nachhaltig gegen Hunger baut gerade seine zwölfte Schule an der Elfenbeinküste. Wo liegt sie und wie sieht sie aus?

Der Schulbau liegt Tchécou, 400 km nordöstlich von Abidjan. Ein weitläufiges Dorf mit 16000 Einwohnern, davon 2300 Kinder, von denen über die Hälfte schulpflichtig ist. Davon können aber wenige eine marode Schule im Dorf besuchen.

Neben einem Dorfkern gibt es viele, mehrere Kilometer entfernte, sehr arme Siedlungen. Geografisch und klimatisch liegt es an der Grenze des tropischen Waldgürtels zur Feuchtsavanne.

Im November konnte mit dem Bau der Schule für 600 Kinder mit allen Anlagen mit unserer Begleitung begonnen werden. Schulbau heißt bei uns in diesem Projekt : Brunnenbau, zwölf Schulklassen mit Direktorenbüros und Ausstattung, Toiletten, Kantine (150 Plätze), Kindergarten mit Vorschule – drei Klassen. Solaranlagen/Generator, Spiel- und Sportanlagen, Gemüsegarten und stabiler Zaun.

Sie planen bereits den 13. Schulbau, eine Erweiterung einer Schule, die der Verein baute. Worum geht es hier?

Das wird zurzeit nicht mehr gebaut. 2009 haben wir in Bayouko , einem sehr armen Dorf an einem Stausee, auf Bitten der Dorfbewohner für 600 Kinder eine Schule gebaut. Jetzt sollte eine Erweiterung , aber auch eine Renovierung der gebauten Schule erfolgen. Aber unser Besuch in dem Dorf zeigte, dass in der Erhaltung der Gebäude und vor allem der Toilettenanlagen kaum etwas getan , sprich gereinigt wurde. Die Schulinspektion und auch die Dorfbewohner waren ihrer schriftlichen Verpflichtung alle Folgekosten zu übernehmen, nicht nachgekommen. Wir sollten also einen Teil der Folgekosten übernehmen. Da haben wir die Dorfvertreter und die Schulinspektion darauf hingewiesen, dass eine Förderung der Schulerweiterung erst wieder näher geprüft wird, wenn die Anlagen in Ordnung gebracht sind.

Daraufhin haben wir uns jetzt mit dem Verein NGH-Abidjan geeinigt, eine Grundschule in einem uns bereits bekannten Dorf Bambolouma in der gleichen Region für 600 Kinder mit den notwendigen Anlagen zu bauen. Das ist ein sehr lebendiges Dorf, das bereits viele Vorarbeiten zur Errichtung der Schule geleistet hat. Dieses Vorgehen mag die Ernsthaftigkeit und Kontrolle unserer Arbeit und Ziele unterstreichen. Das sind wir besonders auch unseren vielen Spenderinnen und Spendern schuldig.

Sie bilden an der Elfenbeinküste auch Multiplikatoren aus, die Wissen an Erwachsene weitergeben sollen. Was versprechen Sie sich davon?

Unsere Erfahrungen in den geförderten Dörfern haben gezeigt, wie wichtig es ist, neben der Schulbildung auch die Bewohner an die Verbesserung des dörflichen Lebens heranzuführen. Das wollen wir erreichen mit der Ausbildung von Multiplikatoren (Beratern) in den Dörfern als integrierter Bestandteil und auch als Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung in den Dörfern . Zielgruppen und auch Multiplikatoren sind vor allem die jungen Menschen. Diese Arbeit soll auf Dauer eine höhere Qualität des dörflichen Miteinanders bewirken. Die Fortbildung durch Experten einer Consulting werden von uns finanziert und beziehen sich auf folgende Bereiche: Hygiene, Krankenstation, Abfallwirtschaft und Umwelt, Selbstorganisation im Dorf, Rechnungswesen, Gemüse- und Humuswirtschaft. Das erfolgt mit je 20 vom Dorf ausgesuchten Personen in 6 Fortbildungsveranstaltungen von je 3 Tagen.

Wir versprechen uns davon, dass die Dorfbewohner sich langsam umstellen und verantwortlicher mit ihrem Dorf umgehen , dabei sollen sie ihre eigenen Traditionen keineswegs verlieren. Aufgabe der Multiplikatoren ist es, die Kenntnisse aus ihrer Fortbildung den Bürgern zu vermitteln. Das soll zur deren Erkenntnis führen, dass für die Entwicklung ihres Dorfes Veränderungen unumgänglich sind .

Können Schulen und Multiplikatoren verhindern, dass Afrikaner sich auf den Weg nach Europa machen, um hier ihr Glück zu suchen?

Darüber denken wir natürlich auch immer nach. Auch Bewohner/innen in den Dörfern verfügen inzwischen über die Technik in sozialen Netzwerken zu graben, soweit sie keine Analphabeten (50 %) sind. Aber ich habe den Eindruck, dass wir mit dem Schulbau und der Fortbildung von Multiplikatoren, den Kindern und Jugendlichen die Chance auftun, einen Arbeitsplatz oder eine Weiterbildung in ihrem Lande zu erhalten. Das scheinen sie zu begreifen. Denn sie möchten ja in ihrer Heimat bleiben. Dass sich dennoch einige wenige auf den schwierigen Weg nach Europa machen, können wir natürlich nicht verhindern. Der Schaffung von Grundbildung, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen in den Dörfern und Städten kommt hier eine eminente Bedeutung bei, die im Westen lange bekannt ist, aber bis vor kurzem kaum angepackt wurde. Deshalb unterstütze ich auch gern das private sozialwirtschaftlich-medizintechnische Projekt der Firma Flores in Ankum.

Wie sähe aus ihrer Sicht die bestmögliche Entwicklungspolitik aus ?

Ich glaube, die gibt es generell nicht. Sie ist von zu vielen Fakten abhängig, die zu nennen hier zu weit führen würde.

Ich kenne mich zwar im Aufbau von Entwicklungsplänen und Beratungsstrategien ein wenig aus, bin aber kein Entwicklungspolitiker. Aus meinen Erfahrungen habe ich natürlich meine Meinung im Rahmen unserer Arbeit, sonst könnte ich diese mit der großen Verantwortung, die ich habe, nicht erfolgreich bewältigen. Unser Erfolg beruht vor allem im Folgenden: Wir vergeben keine Almosen, die sicher in Rahmen hungernder Bevölkerung nicht zu umgehen sind, sondern wir helfen, um mit Bildung die Voraussetzung für Existenzen zu schaffen.

Intensive Analysen der vorhandenen Probleme und Diskussionen notwendiger Maßnahmen mit den Verantwortlichen und den Gruppen in den Dörfern, wie den Stämmen und den regionalen Verwaltungen (Inspektionen und Präfekten) sind wichtige Voraussetzungen für uns, zu helfen. Wir stellen Forderungen an die Verantwortlichen, deren Erfüllung uns zuvor schriftlich bestätigt werden muss.

Dann spielt für uns die ständige Begleitung und Kontrolle der Maßnahmen in Sinne der Nachhaltigkeit eine große Rolle.

Zur Entwicklungspolitik selbst aus meiner Sicht einige Anmerkungen: Die Grundbildung ist zunächst das Wichtigste. Ohne Bildung ist eine demokratische Entwicklung nicht möglich. Damit sind dann auch die Voraussetzungen zu Weiterbildung und Ausbildung gegeben.

Meines Erachtens sollten die Bewohner in den Dörfern mehr Eigentümer von Grund und Boden werden, der heute weitgehend den Stämmen oder dem Staat gehört. Damit könnte die Bereitschaft der Selbstverantwortung der Menschen in den Dörfern erheblich gesteigert werden. Dazu ist aber die Politik gefragt.

Aber genauso wichtig wie Bildung und Eigentum, ist die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Jugend in den Städten und vor allem auch in den Dörfern. Die Arbeitslosigkeit ist sehr hoch und wird künftig sicher noch mehr auf den Weg zum vermeintlich sicheren Europa führen.

Das große Potential der Rohstoffe in diesen Entwicklungsländern muss deshalb vor Ort zunehmend zur Schaffung von Arbeitsplätzen genutzt werden und sollte nicht den ehemaligen Kolonisatoren überlassen bleiben, die häufig immer noch über die wirtschaftliche Hoheit von Entwicklungsländern verfügen. Die Entscheidungen der G 20 in Abidjan haben aber dazu erste Wege bereitet, die auch genutzt werden müssen. Investitionen, auch in der Elfenbeinküste, können für unsere Wirtschaft sehr erfolgreich sein, zumal politisch begründete Unsicherheiten durch Bundesbürgschaften (Euler-Hermes, Hamburg) abgesichert werden können. Ein konsequentes Umdenken in der Politik in den Ländern selbst, aber auch des Westens, sowie in der Wirtschaft, ist unverzichtbar.