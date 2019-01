Kettenkamp. Erst im zweiten Anlauf gelang es der Kolpingsfamilie Kettenkamp im vergangenen Jahr, einen neuen Vorstand zusammenbekommen. Der hat nun Tritt gefasst und die Kolpingsfamilie neu in Schwung gebracht – das hat die aktuelle Generalversammlung gezeigt.

Bei der Generalversammlung der Kolpingsfamilie Kettenkamp ist Herbert Pöppelmeyer für 50 Jahre Kolpingsmitgliedschaft geehrt worden.

Die Vorsitzende der Kettenkamper Kolpingsfamilie Gabi Kuhlmann eröffnete die Sitzung. Nach der Begrüßung der anwesenden Gäste, insbesondere der Ratsmitglieder, des Präses Pastor Ansgar Stolte und des Diözesanvorstandes Markus Kleinkauertz, wurden die Ehrung vorgenommen.

Ehrung:

Herbert Pöppelmeyer kann nicht nur auf 50 Jahre Kolpingmitgliedschaft, sondern auch auf viele Jahrzehnte aktiver Kolpingsarbeit zurückblicken. Er begann seine Arbeit als Kassenwart, wurde anschließend zum zweiten Vorsitzenden gewählt und leitete die Kolpingsfamilie anschließend für 20 Jahre. Er war Mitglied der Bezirksversammlung, Schauspieler der Kolpinger Theatergruppe und Mitinitiator vieler Projekte. Auch heute engagiert sich Herbert Pöppelmeyer noch in der Kolpingsfamilie.

Vortrag:

Es folgte ein Vortrag von Markus Kleinkauertz zum Thema „Kolping und die Sammellust“. Kleinkauertz habe neben der bekannten Gebrauchtkleidersammlung auch die Werkzeug- und Maschinensammlung vorgestellt, heißt es in der Pressemitteilung der Kolpinger. Beide werden auch in Kettenkamp durchgeführt. Gerade die Ausführungen, was mit der Kleidung passiert, wie das Kolpingsbildungswerk arbeitet und wie damit Arbeitsplätze geschaffen werden können, waren Fragen, die die Anwesenden sehr interessierten, heißt es weiter.

Rückblick:

Es folgte der Jahresbericht der Schriftführerin Carina Wilke, der einen Überblick über ein ereignisreiches vergangenes Jahr gab. Nachdem sich der Vorstand 2018 neu aufgestellt und ein neues Konzept für seine Arbeit erstellt hat, konnten viele Veranstaltungen erfolgreich durchgeführt werden und die Kolpingsfamilie blickt nun auf ein positives Jahr zurück. Positiv fiel auch der Bericht von Kassierer Christian Behre aus, der den Anwesenden einen Einblick über Ein- und Ausgaben der Kolpingsfamilie gab.

Finanzen:

Die Kassenprüfer konnten den Vorstand entlasten, der darauffolgend ein vielseitiges Jahresprogramm vorstellte.

Sonstiges:

Abschließend präsentierte Helmut Frye besondere Fundstücke. Er überreichte der Vorsitzenden ein Tagebuch seines Vaters und ein altes Kolpingbuch, das die Kolpingsfamilie in ihr Archiv mit aufnehmen wird.

Grußworte:

Der stellvertretende Bürgermeister Michael Johanning überbrachte die Grüße der Gemeinde. Gabi Kuhlmann bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für ihre hohe Eigenverantwortung und Umsetzungskraft. Abschließend wurden die Anwesenden zu einem gemeinsamen Mittagsimbiss eingeladen.