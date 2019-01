Heike Wegener und Walter Ansmann von der Werbegemeinschaft gratulieren Tanja Kenkel (hier mit Ehemann Timo) zur Eröffnung einer Hebammenpraxis in Kettenkamp, ebenso Bürgermeister Reinhard Wilke und sein Stellvertreter Werner Lager. Foto: Anita Lennartz

Kettenkamp. Mit der Eröffnung einer Hebammenpraxis in Kettenkamp erfüllt sich für Tanja Kenkel ein Wunschtraum: Ab sofort bietet die Hebamme an der Industriestraße 2b Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildung an.