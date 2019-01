Bersenbrück. Zur Generalversammlung der „Vogelfreunde Bersenbrück und Umgebung“ konnte der Vorsitzende Sebastian Botha zahlreiche Mitglieder im Vereinslokal Hilker begrüßen. In seinem Jahresbericht zog er eine erfreuliche Bilanz.

Besonderer Höhepunkt im Vereinsleben war nach Bothas Ansicht die Ausrichtung der 34. Nachbarschaftsvergleichs-Vogelschau sowie zwölfte offene Stadtmeisterschaft in der Gärtnerei Vor dem Berge in Rieste und ein Besuch der Landesgartenschau in Bad Iburg.

Dann übernahm der Vorsitzende die Ehrung der Vereinsmitglieder, die 2018 durch besondere züchterische und aussstellerische Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hatten. Die höchste Auszeichnung des Deutschen Kanarienzüchter-Bundes (DKB), die DKB-Medaille in Gold, überreichte er Werner Kramer, Vechta, Siegfried Althaus, Alfhausen, und Helmut Feldker, Kettenkamp. An Hans-Günter Mantke, Berge, Martin Grewe, Merzen-Plaggenschale, und Werner Ahling, Ankum, ging die Landesverbandsmedaille des DKB-Landesverbandes 21 Nordsee in Gold.

Für besondere Verdienste im Verein wurde Thorsten Schröder aus Ankum als „Vogelfreund des Jahres 2018“ ausgezeichnet. Thorsten unterstützt, obwohl er kein Vogelbesitzer ist, den Verein seit Jahren tatkräftig bei alle Arbeitseinsätzen und ist bei der Vereins-Vogelschau im Cafeteria-Team nicht mehr wegzudenken.

Die seit vielen Jahren von Helmut Feldker geführte Vereinskasse präsentiert sich vorbildlich, das bestätigten die Kassenprüfer Werner Kramer und Dirk Richter. Bei den Neuwahlen wurden dann Hans-Günter Mantke als 2. Vorsitzender, Heiner Macke (Stellvertreter Kassen- und Ringwart), Werner Ahling (Schriftführer), Siegfried Althaus (Spartenleiter Kanarien- und Waldvögel), Werner Kramer (Stellvertreter Spartenleiter Kanarien- und Waldvögel) sowie Sven Macke (Stellvertreter Spartenleiter Exoten und Ziergeflügel) einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Zweiter Kassenprüfer wurde Peter Keck.

Termine

Am 9. Februar treffen sich die Vogelfreunde in den Bersenbrücker Waldgebieten „Freude“ und „Hemke“ sowie am Reiterpark am Mertensweg zur Kontrolle der vom Verein betreuten Nisthilfen. Die Kästen werden gesäubert und auch wieder etliche neue angebracht, die Vereinsmitglieder fertigen.

Am 23. Februar fährt der Verein mit einem Bus zur größten Vogelbörse der Niederlande in Zwolle. Im Frühjahr, der genaue Termin steht noch nicht fest, organisiert der Kassen- und Ringwart eine Fahrt zum wohl schönsten Tierpark der Niederlande, Burgers‘ Zoo in Arnheim.

Zum Maigang geht es nach Menslage, wo Vereinsmitglied Peter Keck einen attraktiven Gang ausarbeiten wird. Im August oder September wird eine Busfahrt an die Nordsee einschließlich Besuch einer Insel das Vereinsleben bereichern.

Der Höhepunkt 2019 ist die am 12. und 13. Oktober wieder in Rieste in der Gärtnerei Vor dem Berge stattfindende offene Vogelschau. Die Monatsversammlungen, zu der auch Neugierige immer gern gesehen sind, finden am 2. Donnerstag eines Monats um 20 Uhr statt, und zwar im Vereinslokal „Hotel Hilker“ an der Bramscher Straße 58 in Bersenbrück.