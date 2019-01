Ankum. Ein weitgestecktes Revier hat im vergangenen Jahr Linus Geers übernommen. Er ist seit Dezember als Naturschutzförster im gesamten Forstamtsbereich Ankum tätig.

Der aus Freren im Emsland stammende 27 Jahre alte Förster ist bereits seit April vergangenen Jahres für die Niedersächsischen Landesforsten tätig. Zunächst war er im Weserbergland im Einsatz, um unter anderem die Sturm- und Käferholzmengen zu vermarkten oder in Wasserlagern zu konservieren.

„Der Bereich zwischen dem Huntebruch am Dümmer im Osten, dem Fullener Moor im Westen, dem Teutoburger Wald an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen und dem Küstenkanal im Norden ist groß. Er zeigt aber auch, wie vielfältig die Aufgaben im Waldnaturschutz der Landesforsten sind“, erklärt Linus Geers seine zukünftigen Aufgaben als Naturschutzförster. Neben vielen aktuellen Naturschutzprojekten wird Geers auch bei der ökologischen Aufwertung von Wäldern durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen tätig werden. „Dazu sehe ich meine Rolle als Unterstützer der Revierförster vor Ort und ich freue mich auch auf die Zusammenarbeit mit den vielen Institutionen und Behörden, für die ich für den Naturschutz im Forstamt Ansprechpartner bin“, sagt der neue Förster.

Kind eines Försters

Die Arbeit eines Försters kennt der 27-Jährige bereits seit seiner Kindheit, denn Linus Geers wurde im emsländischen Freren in einer Försterfamilie geboren. Sein Vater betreut seit mehr als drei Jahrzehnten Privatwaldbesitzer als Bezirksförster bei der Landwirtschaftskammer Niedersachsen.

Vor dem Studium der Forstwirtschaft in Göttingen absolvierte Geers in Osnabrück ein Studium der Wirtschaftswissenschaften. „Das Wissen aus dem Wirtschaftsstudiengang hat mir beim Forststudium und bei meiner bisherigen Tätigkeit bereits sehr geholfen“, betont Linus Geers, der mit seiner Doppelausbildung zufrieden ist. An das Studium schloss sich dann ein 18-monatiger Vorbereitungsdienst bei den Landesforsten im Forstamt Saupark am Deister mit abschließender Laufbahnprüfung an. Sein studienintegrierte Praktikum absolvierte der 27-Jährige im Forstamt Ahlhorn.

„Als Förster für Naturschutz bin ich sehr selbstbestimmt in ganz unterschiedlichen Waldregionen tätig, das sind für mich wertvolle Erfahrungen“, betont Geers und freut sich auf seine neuen Aufgaben.

Zum weitgesteckten Bereich des Forstamtes Ankum gehören insgesamt 12800 Hektar Landeswald. Davon sind 980 Hektar als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Weitere 1666 Hektar sind nach EU-Recht außerdem als Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Gebiete ausgewiesen. Mit weiteren Schutzfunktionen wie dem Wasserschutz liegen auf einem Waldgebiet zum Teil bis zu vier verschiedene verbindliche Schutzkategorien.