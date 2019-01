Altkreis Bersenbrück. Kolpingsfamilien aus fünf Orten im Kolpingbezirk Fürstenau sammeln am kommenden Samstag Altkleider und ausgediente Schuhe ein. Neben der Kolpingsfamilie Bersenbrück beteiligen sich Eggermühlen, Rieste, Schwagstorf und Voltlage an der Aktion.

Die Kolpingsfamilie Bersenbrück teilt mit, im Stadtkern von Bersenbrück seien Sammeltüten verteilt, sie lägen auch im Schriftenstand in der Pfarrkirche St. Vincentius bereit. Auch anderes Verpackungsmaterial, das gegen Feuchtigkeit schützt, könne verwendet werden.

Auch im Außenbereich seien Sammelfahrzeuge unterwegs. Die Plastiksäcke sollten gut sichtbar an den Straßenrand gestellt werden.

Gesammelt werden tragbare Bekleidung, paarweise gebündelte Schuhe, Hüte, Anzüge, Woll- und Strickwaren, Bett- und Haushaltswäsche für Erwachsene und Kinder, jedoch keine Lumpen und Textilreste. Gut erhaltene Kleidungsstücke kommen nicht in den Reißwolf, sondern werden weiter getragen.

Die Helfer treffen sich um 9 Uhr am Busbahnhof. Am ersten und dritten Samstag im Monat können Kleidungsstücke auch im Kolpingdepot abgegeben werden, Im Dom 14, Öffnungszeit 10.30 Uhr bis 12 Uhr. Geöffnet ist in den kommenden Wochen am 2. Februar, 16. Februar, 2. März, 16. März, 6. April und 20. April. Die nächste Straßensammlung ist für den 11. Mai vorgesehen.