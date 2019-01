psb Ankum. Dürre macht erfinderisch: Im Sommer 2018 stellte die Ankumer Feuerwehr ein großes Güllefass als „Tanklöschfahrzeug“ in Dienst. Mit allem Drum und Dran, Besatzung, Funk und Einsatznummer.

Rückblick: Zum ersten Mal leiteten Ortsbrandmeister Tim Schulte und sein Stellvertreter Jens Specker die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Ankum. Mitte 2018 hatte der langjährige Ortsbrandmeister Ulrich Koddenberg seinen Posten aus beruflichen und privaten Gründen abgegeben.

Aus Wassermangel hatte der Wasserverband Bersenbrück im Sommer verboten, Löschwasser aus dem Hydrantennetz zu nehmen. Daraufhin stellte die landwirtschaftliche Fördergemeinschaft Nortrup ein großes Güllefass mit Trecker zur Verfügung, die bei der Feuerwehr Ankum stationiert wurden. Das Gespann schaffte Löschwasser in viele Einsätze, es erhielt eine eigene Besatzung und ein Digitalfunkgerät. die Regionalleitstelle Osnabrück führte es mit einer eigenen Funkrufnummer als Großtanklöschfahrzeug.

Noch in diesem Monat soll das neue Tanklöschfahrzeug 3000 Gruppe als Ersatz für das 32 Jahre alte Tanklöschfahrzeug 16/25 in Dienst gestellt werden. Die Planung für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter beginnt in diesem Jahr, mit der Auslieferung ist Ende 2021 zu rechnen.

Schulte erinnerte an die 2018 verstorbenen langjährigen Mitgliedern Johannes Stürenberg und Kurt Wiesing, die in Ankum über die Feuerwehr hinaus bekannt waren.

Laut Theo Küthe rückte die Feuerwehr im vergangenen Jahr zu 175 Einsätzen aus, 60 Brandeinsätze und 115 technische Hilfeleistungen. 2017 waren es 157. 80 Mitglieder, 72 aktiv und acht passiv, leisteten 12750 Stunden.

Grußworte: Der Erste Samtgemeinderat Andreas Güttler, die Bürgermeister Detert Brummer-Bange (Ankum) und Markus Frerker (Eggermühlen), Fachdienstleiter Andreas Schulte und Gemeindebrandmeister Stefan Bußmann bedankten sich für die geleistete Arbeit.

Wahlen: Kassenwart Klaus Diekhoff und Ben Kortland als Zeugwart und Sicherheitsbeauftragte wurden wiedergewählt. Als Gerätewart löste David Kampka Markus Rechtien ab.

Beförderungen: Zum Feuerwehrmann beförderte Tim Schulte Phillip Fritsch, Jan Meurer, Michael Tater, Luca Brehmke, Steven Burlage, Jonas Möws und Raphael Hommers. Steven Plettke wurde Oberfeuerwehrmann, Patrick Hesse und Jannis ter Heide Hauptfeuerwehrmann, Christian Rönker 1. Hauptfeuerwehrmann. Stefan Bußmann beförderte Tobias Tater und David Kampka zu Löschmeistern.

Ehrungen: Für 25 jährige Mitgliedschaft überreichte Stefan Bußmann Gerhard Ratermann und Ralf Möws das Ehrenabzeichen in Silber.

Andreas Güttler ernannte Ulrich Koddenberg zum Ehrenortsbrandmeister. Er war 1986 mit 18 Jahren in die Feuerwehr eingetreten, wurde 1994 stellvertretender Ortsbrandmeister, und 2004 zum Ortsbrandmeister gewählt. Feuerwehrengagement müsse in den Genen stecken, so Güttler. Auch Koddenbergs Vater war viele Jahre Ortsbrandmeister.