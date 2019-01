Rieste. Nach dem Motto „Nicht nur meckern und schnacken, selber anpacken“ hat sich am Wochenende eine Gruppe von Riestern getroffen, um Wege und Straßen im Dorf vom Müll zu befreien. Ganz offensichtlich hatten schlecht erzogene Zeitgenossen reichlich davon achtlos in der Natur entsorgt.

Initiiert hatten die Aktion Kerstin und Markus Wickel. Dem Ehepaar war bei ihren Reisen in den vergangenen Jahren aufgefallen, dass immer mehr Müll die wunderbaren Urlaubsstrände verschandelte. Soweit wollten sie es im eigenen Dorf nicht kommen lassen und organisierten jetzt zum zweiten Mal eine Müllsammelaktion in Rieste. Freiwillige Helfer waren in der Nachbarschaft und dem Bekanntenkreis schnell gefunden. Denn auch ihnen ist die schnell mal aus dem fahrenden Auto geworfene Zigarettenschachtel oder das leere Feuerzeug ein Dorn im Auge.

Ausreichend Müllsäcke und neongelbe Warnwesten stellte die Abfallwirtschaftsgesellschaft im Osnabrücker Land (Awigo) kostenfrei zur Verfügung. „Die brauchten wir nicht einmal abholen. Die Awigo hat uns alles per Post zugeschickt“, freute sich Kerstin Wickel.









Treffpunkt war bei herrlichem Winterwetter der Bootsanleger gegenüber der Gaststätte Weidehof. Mit Gummihandschuhen, Greifzangen, Bollerwagen, Müllsäcken und Warnwesten und guter Laune ausgerüstet, zogen die „Müllsammler“ in kleine Gruppen aufgeteilt „rund um den Pudding“. Der Graben entlang der Neuenkirchener Straße erwies sich dabei als besonders stark vermüllt. „Wer anfängt, auf den Müll zu achten, sieht ihn überall liegen“, so einer der Sammler. Und so füllten sich schnell zehn große Säcke mit Müll. Waren Einweg-Kaffeebecher, verschiedenste Flaschen, Plastikartikel oder Verpackungsmüll der Fastfood-Ketten noch „normale“ Funde, fragten die Sammler sich bei anderen schon, wie so etwas an den Straßenrand kommt – wie zum Beispiel bei einem Geruchsverschluss vom Waschbecken inklusive anmontierter Rohre,. Einige Autofahrer hielten sogar mit ihren Fahrzeugen an, um den Riestern gegenüber ihre Anerkennung für die Sammelaktion zum Ausdruck zu bringen.





Und wohin mit dem gesammelten Müll? Die gefüllten Säcke können die Riester unsortiert und kostenfrei an jedem Awigo-Wertstoffhof abgeben. Durch die dortigen Mitarbeiter erfolgt die ordnungsgemäße Trennung des Mülls.

Nach getaner Arbeit gab es bei Familie Wickel Currywurst und etwas gegen den Durst. Die Beteiligten hatten das gute Gefühl, nicht nur etwas Sinnvolles für die Umwelt geleistet zu haben, sondern auch für das Zusammengehörigkeitsgefühl in der dörflichen Gemeinschaft.