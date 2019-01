Ankum. Ohne Beteiligung aus Eggermühlen hat sich der neue Pfarrgemeinderat der Pfarreiengemeinschaft Ankum-Eggermühlen-Kettenkamp konstituiert. Aus Sicht des Pfarrers Ansgar Stolte, der Ende Februar geht, kann das Gremium aber trotzdem seine Aufgabe wahrnehmen.

Von atmosphärischen Problemen geht Stolte nicht aus. „Es haben sich halt keine Kandidaten gefunden,“ antwortet der Pfarrer auf die Frage, warum bei den Kirchenvorstands- und Pfarrgemeinderatswahlen in den katholischen Kirchengemeinden im November in Eggermühlen niemand für den gemeinsamen Pfarrgemeinderat der drei Kirchengemeinden angetreten ist. Einen Kirchenvorstand gibt es in Eggermühlen aber sehr wohl, auch in den übrigen Pfarrgemeinden.

Dass keine Kandidaten für einen Gremium antreten kommt laut Stolte im Bistum Osnabrück selten vor, aber hin und wieder kommt es eben vor. Die Pfarreiengemeinschaft konnte bereits Erfahrungen sammeln. Vor acht Jahren sei Kettenkamp im Pfarrgemeinderat nicht vertreten gewesen.

„Nicht vertreten“ ist aber auch nicht ganz korrekt. Jede Pfarrgemeinde entsendet nämlich einen Vertreter seines Kirchenvorstands in den Pfarrgemeinderat. Im aktuellen Fall ist dies Reinhold Kortland. Und Kortland, so Stolte, verfügt über Erfahrung im Pfarrgemeinderat, er gehörte diesem Gremium bereits an.

Jugendpfarrer

Der neue Pfarrgemeinderat hat sich bereits konstituiert. Er setzt sich aus 13 Mitgliedern zusammen, acht davon aus Ankum und fünf aus Kettenkamp. Zum Rat gehören Theresia (Resi) Johanning, Mats Vormbrocke, Anna Herrmann, Elisa Buschermöhle, Kerstin Möws, Manuela Heidemann, Udo Kliewe und Günther Hinrichs aus Ankum sowie Mechthild Meyer, Reiner Hafer, Andrea Moritz, Beate Schadwinkel und Julia Stegemann aus Kettenkamp. Dazu kommt das Pastoralteam der Pfarreiengemeinschaft mit Pfarrer Ansgar Stolte, Pastor Stefan Tietje, Diakon Olaf van der Zwaan, Gemeindereferentin Christiane Höving und Pastoralreferentin Ruth Schmitz.

Den Vorstand bilden Anna Herrmann, Mechthild Meyer, Beate Schadwinkel und Günther Hinrichs. Das Pastoralteam vertritt Ruth Schmitz. Auf der Tagesordnung der Sitzungen standen auch die Verabschiedung von Pfarrer Ansgar Stolte am 24. Februar und die Einführung des neuen Pfarrers Michael Franke Anfang April.

Wie die Pressestelle des Bsitums mitteilt, wird Ansgar Stolte ab 1. März eine einmonatige Sabbatzeit freigestellt. Ab 1. April wird er dann in Osnabrück Diözesanjugendseelsorger mit dem Titel „Jugendpfarrer“, Leiter des „Päpstlichen Werkes für Berufe der Kirche“ im Bistum Osnabrück und Geistlicher Rektor der Jugendbildungsstätte „Haus Maria Frieden“ in Wallenhorst-Rulle.

Diese Aufgaben hat bislang noch Michael Franke. Er wird ab dem 1. Februar für eine zweimonatige Sabbatzeit freigestellt, bevor er am 1. April als Pfarrer nach Ankum wechselt und die Aufgaben von Ansgar Stolte übernimmt.