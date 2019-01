Hofübergabe Herausforderung für alle Beteiligten

Bersenbrück. Eine Hofübergabe stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar – in wirtschaftlicher und nicht selten auch menschlicher Hinsicht. So hieß es auf einem Infotag der Landwirtschaftskammer Niedersachsen in Bersenbrück. Dazu ein Kommentar.

Die Beraterin Iris Flentje hat recht: Die Hofnachfolge ist eine Herausforderung für alle Beteiligten. Die moderne Landwirtschaft muss sich in einer radikal sich wandelnden Welt behaupten, und das gelingt ihr ganz gut. Doch die bäuerliche Denke kreist im Kern um die Erhaltung eines traditionellen Wertes, um den Hof, der oft schon seit Generationen in Familienbesitz ist. Der Wandel dient dem Erhalt dieses Wertes. Doch der Wandel hat seine eigene Dynamik, und das zeigt sich in der Frage der Hofnachfolge. Wenn der Hof sich verändert, folgt auch der Übergang von einem Betreiber zum nächsten nicht mehr zwingend bewährten traditionellen Mustern. Dann sind Fantasie gefragt und Beweglichkeit. Je intensiver die Beteiligten miteinander sprechen, desto genauer können sie die Bedingungen aushandeln und böse Überraschungen vermeiden. Im Grunde geht es dabei um einen traditionellen Wert: Loslassen, den Nachfolger machen lassen, wenn die Zeit gekommen ist. Und die Zeit kommt schneller, als man glauben mag.