Bersenbrück: Was bei einer Hofnachfolge wichtig wird

Iris Flentje und Stefan Müller von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen berieten in Bersenbrück über Hofnachfolge. Foto: Gilda Goharian

Altkreis Bersenbrück Irgendwann stehen alle Landwirte vor der Entscheidung: Was wird aus meinem Hof, wenn ich nicht mehr weitermachen will? Eine Hofübergabe stellt eine große Herausforderung für alle Beteiligten dar – in wirtschaftlicher und nicht selten auch menschlicher Hinsicht.