Rieste. Die Mitglieder des SC Rieste blickten jetzt bei ihrer Mitgliederversammlung zufrieden auf ein sportliches Jahr 2018 zurück und haben sich für dieses Jahr zahlreiche Projekte vorgenommen.

"Auf Lage ist immer was los" betonte Richard Steinkamp zur Eröffnung der Mitgliederversammlung, die jetzt in einem komplett gefüllten Vereinsraum in der Sportanlage auf Lage stattfand. Seitdem alle Übungsleiter "Schlüsselgewalt" hätten, habe sich der Betrieb auf der Sportanlage gesteigert, sagte Steinkamp, und stieg damit bereits in die Reihe der Investitionen ein, die durch den Verein im vergangenen Jahr durchgeführt wurden. Neue Schlösser, eine Lautsprecheranlage, ein Fernseher, neue Grill- und Kühltechnik sowie neue Tornetze seien nur einige der Neuerungen, die mit den Vereinsmitteln im vergangenen Jahr finanziert wurden. Erstmals in der Vereinsgeschichte hätten sie in der Kasse sechsstellige Einnahmen einschließlich der Mitgliedsbeiträge und Zuschüsse erreicht, so Kassenwart Reiner Roewekamp.

Starke Jugendarbeit

Die Berichte der Spartenleitungen zeigten, wie lebendig das Vereinsleben auf Lage ist: da ist die Fußball-Damenmannschaft im Aufbau mit Nachwuchsspielerinnen, die erste Herrenmannschaft nach ihrem Abstieg in die Kreisliga "hochmotiviert", die zweite Herrenmannschaft mit "Jungs, die richtig Lust haben" und die dritte Herrenmannschaft, die zu "einer richtigen Einheit" zusammengewachsen ist. Die "Alten Herren" sind mit 81 Mitgliedern ebenso stark wie engagiert. In 17 Mannschaften spiele die Jugend in Rieste, berichtete Jugendleiter Matthias Langenkamp. Erstmals hätten die jungen Spieler einen Platz in der Bezirksliga erreicht. Allein 22 Kinder seien in der Klasse "U 6" gemeldet. "Die Jugend ist ein Aushängeschild für den SC Rieste" stellte Vorsitzender Steinkamp unter dem Applaus der Versammlung fest.

Auch die weiteren Sportangebote in Rieste entwickeln sich weiter: Keysettin Akan berichtete über das Engagement im Boxen. 20 junge Teilnehmer seien immer dabei. Auch die Tischtennisabteilung freut sich über Erfolge, zu denen auch sicher die neuen Tischtennisplatten beigetragen hätten, so Steinkamp. Miriam Krämer berichtete über die Aktivitäten im Fitness, im Kinderturnen und dem Geräteturnen. Nachdem seit diesem Jahr auch die Einzelgebühren für die Fitness-Kurse weggefallen sind, sei die Teilnahme an allen Sportarten durch die Vereinsbeiträge abgedeckt, so Vorsitzender Steinkamp.

"Wir haben zu wenige Schiedsrichter gemeldet" mahnte Heinz Krämer an und warb um Freiwillige, die bereit wären, als Schiedsrichter mitzuwirken. Sein Appell zeigte Wirkung: Lukas Steinkamp erklärte sich spontan bereit, die Schiedsrichterriege Riestes zu ergänzen.

Vorstandswahlen

Richard Steinkamp wurde als erster Vorsitzender und Andree Walter in seiner Funktion als zweiter Vorsitzender einstimmig wiedergewählt. Miriam Krämer, zugleich Koordinatorin des Hallensports, stand nach zehn Jahren nicht mehr für die Rolle der Schriftführerin zur Verfügung. Sie werde aber weiterhin im Festausschuss "100 Jahre SC Rieste" mitwirken und vielleicht irgendwann wieder als eine Aufgabe im Vorstand des Vereins übernehmen, hoffte Richard Steinkamp, der sich im Namen des Vereins mit einem Präsent herzlich für die Unterstützung bedankte. Ihre Nachfolge tritt Kathleen Moors an, die sich bisher um den Internetauftritt der Sportler gekümmert hat.

Zahlreiche Ehrungen standen auf der Tagesordnung: Seit 25 Jahren sind Kerstin Bollmann, Michael Lindemann, Jonas Wessel, Margret Wessel, Annette Staarmann, Julia Staarmann, Marius Staarmann, Ansgar Buschermöhle und Anna Langenkamp im SC Rieste dabei. Für ihre 40-jährige Mitgliedschaft wurden Josef Gerweler, Guido Röwekamp und Ralf Torbecke geehrt. Besonderen Applaus gab es für Ansgar Steinkamp, Heinz Krämer, Albert Luttmer und Reinhold Waldhaus, die "50 Jahre und mehr" Mitglied bei den "Schwarz-Weißen" sind.

In diesem Jahr stünden im Fußball insbesondere wieder das "1. Bundesliga-Jugendturnier der C-Jugend" und der "Bullermeck-Cup" auf dem Programm, berichtete Richard Steinkamp. Ob es wieder ein Pfingstturnier in der bisherigen Form geben solle, stellen die Mitglieder allerdings in Frage und schlugen andere Formate vor, über die der Vorstand jetzt weiter beraten wird. Im vergangenen Jahr habe es drei Treffen des Festausschusses "100 Jahre SC Rieste" gegeben. Es zeichne sich ab, dass die Feierlichkeiten im Juni 2020 stattfinden. Für die insgesamt fünf Arbeitsgruppen werde noch weitere Unterstützung gesucht, so Richard Steinkamp. Karl-Heinz Stricker regte an, dass der SC Rieste eine eigene Radsportgruppe eröffnen solle.

Am Versammlungsabend klang immer wieder an, dass es wichtig sei, dass ausreichende Hallenzeiten zur Verfügung stünden. Der Hallenengpass werde immer deutlicher, eine Erweiterung sei dringend notwendig, fasste Richard Steinkamp die Diskussion zusammen. "Habe die Botschaft verstanden" erwiderte Riestes Bürgermeister Sebastian Hüdepophl, ebenfalls unter dem Applaus der Sportler.