Talge-Langen. Die Mitglieder des Schützenbundes Talge-Langen blickten in der Generalversammlung auf ein ausgefülltes Jahr 2018 zurück. Präsident Frank Naber zeigte sich erfreut über die große Beteiligung an den verschiedenen Aktivitäten des Vereins.

Dank sprach er allen Mitgliedern aus, die mit viel Bereitschaft und Einsatzwillen den reibungslosen Ablauf von Veranstaltungen wie Schützenfest und Kalbschießen erst möglich machten. „Ich hoffe, dass unser gemeinsames Engagement und die Begeisterung für unseren Schützenbund sich auch in Zukunft weiterhin bewährt“, so Naber. Kassierer Wolfgang Tegelhütter zeigte sich zufrieden mit der Finanzlage des Schützenbundes. Zu den größeren Anschaffungen des vergangenen Jahres zählte ein neuer Rasenmäher sowie die Verbesserung der Platzbeleuchtung.

Rückblick: Schriftführerin Elke Wehmhoff stellte eine Übersicht der Aktivitäten und Veranstaltungen des Jahres 2018 vor. Das Osterschießen am Gründonnerstag und der Boxenstopp zum Vatertag im Ratsspeicher wurden sehr gut angenommen. Hochsommerliche Temperaturen und ein vielseitiges Programm sorgten für ausgelassene Stimmung unter den Besuchern an den Schützenfesttagen Ende Mai. Die Schützen nahmen am Erntefest in Nortrup und am Gemeindeschützenfest in Vehs teil. Auf der Nachfeier zum Kalbschießen errang Manuel Specker den Titel des „TALA-Spaßkönigs“. Der Schützenbund organisierte einen Nikolausmarkt auf dem Schulting, an dem dank gutem Wetter, Theateraufführung der Kinderschießgruppe und weiterer Aktionen viele Besucher teilnahmen. Manfred Frerichs erhielt die Verdienstmedaille des Schützenbundes.

Wahlen:Wiedergewählt wurden Vizepräsident Klaus Morthorst und erster Kommandeur Jürgen Voege. Das Amt des zweiten Schriftführers übergab Matthias Mesch an Miriam Heidemann. Julia Keck wurde Jugendsportwartin. Hilke Asmuß-Naber löste Ingrid Welp als Damensportwartin ab. Als ihre Stellvertreterin übernahm Monika Ströcker für Annette Nesslage. In den Vorstandsbeistand wurden Beate König-Hollrah und Reinhard Gust einstimmig wiedergewählt. Für die Scheibenkommission angenommen wurde Thomas Ratermann. Jasmin Frerichs wurde zur Kassenprüferin gewählt.

Termine 2018: Zum 25. Mal jährt sich der vom Schützenbund ausgerichtete Kinderkarneval. Er findet am 2. Februar um 15 Uhr in der Schützenhalle statt. Das Winterfest mit Kohlessen begehen die Schützen am 16. März um 19 Uhr. Anmeldungen sind bei Elke Wehmhoff und Miriam Heidemann möglich. Für das Ehrenmitgliedertreffen im Frühjahr wird ein Termin noch bekannt gegeben.

Das Schützenfest findet am 15. und 16. Juni statt. Antreten ist an beiden Tagen um 14 Uhr am Feuerwehrhaus Talge. Den Sonntagabend begleitet musikalisch dann erstmalig DJ Max.

Die Mitgliederversammlung 2019 ist für den 12. Juli um 19.30 Uhr in der Schützenhalle angesetzt. Das Schützenjahr endet mit dem Schlussschießen am 13. Oktober und dem Weihnachtsschießen am 30. November, beides nachmittags in der Schützenhalle.