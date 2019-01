Ankum. Die Gemeinden Ankum und Kettenkamp sind gescheitert mit dem Versuch, als Dorfregion gemeinsam in das Dorferneuerungsprogramm zu kommen.

Dies gab Ankums Bürgermeister Detert Brummer-Bange (UWG Ankum) in einer Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag bekannt.

Die Gründe für die Ablehnung des Antrags der beiden Gemeinden nannte Brummer-Bange aber nicht. Sie sollen bald auf einem Treffen mit den Vertretern des Amtes für regionale Landentwicklung und der Niedersächsische Landgesellschaft (NLG) erörtert werden, die das Verfahren begleitet haben.

Kindergarten: Alle Kinder, die für das Kindergartenjahr 2019/20 angemeldet wurden, können untergebracht werden. Die Zahl der Plätze in den Ankumer Kindertagesstätten reiche, so Brummer-Bange. Zugleich prüfe die Samtgemeinde Bersenbrück, ob in Ankum die Einrichtung einer Waldkindergartengruppe möglich ist. Die naturpädagogisch ausgerichtete Betreuung könne das Angebot von Kindertagesstätten, Großtagespflege und Tageseltern attraktiv ergänzen.

Grundstück: Nach einem Bericht im „Bersenbrücker Kreisblatt“ könnte der Eindruck entstehen, die Gemeinde habe ein Grundstück am Ankumer See bereits an den Geschäftsmann Georg Dobelmann abgetreten, der dort eine Apartmentanlage bauen will. Mit Dobelmann sei aber abgestimmt, dass er das Grundstück erst dann bekomme, wenn der vorhabenbezogene Bebauungsplan für die Anlage verabschiedet sei.

Wegeseitenränder: In Zusammenarbeit mit dem Ortslandvolkverband will die Gemeinde Wegenseitenränder ökologisch aufwerten. Für das Gebiet südlich der Bundesstraße 214 muss die Gemeinde die Flächen der Wegeseitenränder ausmessen lassen. Nördlich der Bundesstraße sind diese Flächen bereits in den Karten eines Flurbereinigungsverfahrens ausgewiesen.