Bersenbrück. Zum 25. Mal kürte die Feuerwehr Bersenbrück in ihrer Jahresversammlung den Feuerwehrmann des Jahres. Die Auszeichnung ging an Robin Thobiesen für eine dramatische Rettungsaktion.

Das ist der Alptraum aller Retter: Was tun, wenn man einen Notruf bekommt und absehen kann, dass Hilfe wohl nicht mehr rechtzeitig eintreffen wird? Im August 2018 gab es solch eine Situation. In der Rettungsleitstelle in Osnabrück meldete sich telefonisch eine Mutter aus Bersenbrück, völlig aufgelöst. Ihr dreijähriger Sohn hatte irgendetwas verschluckt und bekam keine Luft mehr.

Sekunden später reagiert das Kind nicht mehr, wird ohnmächtig. Den Rettern läuft die Zeit davon. Doch der beim Ankumer Krankenhaus stationierte Notarztwagen ist im Einsatz in Gehrde. Der Ankumer Rettungswagen ist ebenfalls in einem Einsatz gebunden.

In solchen Fälle wird die DRK-Rettungswache in Schwagstorf bei Fürstenau alarmiert. Doch bevor Hilfe von dort in Bersenbrück eintrifft, vergehen kostbare Minuten. Einer der Disponenten in der Rettungsleitstelle Osnabrück spricht mit der Mutter, versucht, sie durchzubeten, gibt ihr Tipps für die Wiederbelebung ihres Kindes.

Ein Kollege kommt auf die Idee, die Bersenbrücker Feuerwehr zu alarmieren. Eine Minute nach Eingang des Notrufs in Osnabrück erscheint die Meldung „Kindernotfall, Kind erstickt und atmet nicht mehr“ auf den Digitalempfängern der Mitglieder der Feuerwehr Bersenbrück. Einige sind zu dem Zeitpunkt im Feuerwehrhaus, es war gegen 18.30 Uhr. Dies war der Tag, an dem eine Welle von Unwettern in ganz Deutschland die Hitzewelle kurzfristig unterbricht. Auch die Bersenbrücker mussten ausrücken, kommen aber nicht zum Einsatz.

Die Feuerwehrleute springen in ein Einsatzfahrzeug und jagen Richtung Bramscher Straße. Robin Thobiesen ist ihnen ein Stück voraus, auf dem Heimweg vom Feuerwehrhaus bekommt er im Pkw die Meldung.

Thobiesen, von Beruf Rettungssanitäter, trifft als erster an Ort und Stelle ein. Eine verzweifelte Mutter drückt ihm ihr ohnmächtiges Kind in den Arm. Drei beherzte Schläge zwischen die Schulterblätter, und es atmet wieder. Wie sich herausstellt, hatte es eine Spielfigur aus „Mensch ärgere dich nicht“ verschluckt.

Eigentlich nichts Besonderes, so sieht es Thobiesen: „Als Rettungssanitäter weiß man ja, was man tun muss.“ Kurz darauf sei der Notarzt eingetroffen, da habe das Kind wieder regelmäßig geatmet. Anderseits wissen Sanitäter wie er, dass Kindernotfälle kompliziert werden können. „Vor solchen Einsätzen hat man Respekt.“