Bersenbrück. In Bersenbrück ist am Freitagmorgen ein Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.

Laut Polizeiangaben ereignete sich der Unfall in Bersenbrück im Ortsteile Hertmann-Lohbeck an der Straße Am Mühlenbach gegen 7.40 Uhr. Der 22 Jahre alte Autofahrer hat in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Auto kam daraufhin von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Nach ersten Erkenntnissen hat sich der junge Mann bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war Straßenglätte vermutlich die Unfallursache.