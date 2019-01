ARCHIV - ARCHIV - 10.01.2018, Belgien, Brüssel: EU-Kommissar Günther Oettinger. (zu dpa „Unsaubere Vergleiche? Kritik an Oettingers Budgetpräsentation hält an“ am 22.05.2018) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Bersenbrück. EU-Kommissar Günther Oettinger spricht in der Jahresversammlung des Vereins Landwirtschaftlicher Unternehmer Bersenbrück (VLU) am 25. Januar in Eggermühlen. Sein Thema: Finanzierung der europäischen Agrarpolitik und weiterer Politikfelder – Was erwartet Bürger und insbesondere deutsche Landwirte?