Bersenbrück. Noch nie hatte die Bersenbrücker Feuerwehr solviel Einsätze zu absolvieren wie 2018. Statistisch gesehen waren die Feuerwehrleute an zwei von drei Tagen des Jahres aktiv, hieß es in der Jahresversammlung.

Rückblick: Ein Film von Wilhelm Pellenwessel erinnerte an die Ereignisse 2018. Elf junge Leute wurden neu aufgenommen und fünf Ernennungen nach der Probezeit waren zu verzeichnen.

Statistik: Ortsbrandmeister Christian Kessens zufolge wurde die Feuerwehr Bersenbrück zu 248 Einsätzen gerufen, 96 Brände und 152 Hilfeleistungen. Sie rettet 46 Mensche, darunter zwei Kinder. Mit den Nachbarwehren leistete sie 75 Einsätze auf dem Reggae-Jam Festival. Statistisch gesehenit war die Feuerwehr jeden 1,47. Tag im Einsatz. An neun Tagen wurde sie zweimal alarmiert, an einem Tag sogar 20 mal. 76 Aktive, elf Mitglieder der Altersabteilung und 24 Mitglieder der Jugendfeuerwehr ergänzen die Truppe. 2018 leistete die Feuerwehr bei Diensten und Einsätzen über 20.300 Stunden für die Allgemeinheit. Einer Hochrechnung zufolge wären das elf Hauptamtliche.

Ausblick: 2019 sollen die drei Zugführer ein Ausbildungscontrolling vornehmen. Gemeinsame Dienstabende sind mit den Feuerwehren Alfhausen, Ankum, Gehrde, Kettenkamp, Talge und Rieste sind geplant. Arbeitsgruppen beschäftigen sich mit der Ersatzbeschaffung des Voraus-ELW, des LF 16 und dem Technische-Hilfe-Konzept 2020. Die Funktion des Zeugwartes wurde umstrukturiert zum Beschaffungsmanagement, das Rohin Thobiesen und Stefan Uphoff übernehmen.

Grußworte: Gemeindebrandmeister Stefan Bußmann gab eine ausführliche Statistik über die Arbeit der Samtgemeindefeuerwehr. Der stellvertretende Brandabschnittsleiter Nord Ralf George berichtete über Investitionen 2019. Samtgemeindebürgermeister Horst Baier erklärte, die Grenzen der Ehrenamtlichkeit seien erreicht seien. Um die Leistungsfähigkeit der Feuerwehren zu erhalten, habe die Samtgemeinde ein Bedarfsgutachten in Auftrag gegeben. Heike Menslage als Repräsentantin der Stadt Bersenbrück berichtete aus Erinnerungen der Bewohner des Wohnheimes „Amaryllis“ über die Feuerwehr vor rund 50 Jahren. Matthias Meister, Leiter des Polizeikommissariats Bersenbrück will die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr vertiefen. Die beiden Geistlichen Jan Willem Witte und Jürgen Kuhlmann erinnerten an den Brand im St. Josef-Stift und Einsätze mit ihnen als Notfallseelsorge. Bernd Lagemann, Organisator des Reggae-Jam-Festivals dankte für Hile in vielen brenzlige Situationen, etwa als eine eingeklemmte Frau in der Hase zu ertrinken drohte, oder als trockene Äste aus Bäumen brachen und Besucher gefährdeten.

Beförderungen und Ehrungen: Sina Ter Heide wurde zur Feuerwehrfrau, David Lürding, Dan Eichhorn und Johannes Hammerschmidt zu Feuerwehrmännern befördert. Vom Gemeindebrandmeister Stefan Bußmann wurden Christoph Rehage und Ansgar Pellenwessel zu Hauptlöschmeistern sowie Thomas Stricker zum Brandmeister befördert. Christian Kessens wurde zum Hauptbrandmeister aufgestuft. Für 40jährige aktive Mitgliedschaft wurde Gerhard Wildemann geehrt. Robin Thobiesen wurde Feuerwehrmitglied des Jahres. Neu in die Feuerwehr aufgenommen wurden: Jan-Luca Raming, Lukas Rauf, Pauline Waschelowski, Laura Martinek, Mattis Wichmann, Max Lohbeck, Jannis Hofrichter, Vitali Schellenberg, Hendrik Lübbert zur Lage, Marvin Chochoiek und Michael Karakosov.