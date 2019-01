Bersenbrück/Osnabrück. Der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) liest Osnabrücks größtem Wohnungsvermieter Vonovia wegen „völlig überhöhten Modernisierungskosten“ die Leviten und erklärt im Interview, warum er die kommunale Wohnungsbaugesellschaft der Samtgemeinde Bersenbrück für ein „hochinteressantes Modell hält“.

Der Wohnungskonzern Vonovia gerät in Osnabrück immer stärker in die Kritik. Was können Sie unternehmen, um den größten Wohnungsvermieter Deutschlands zu einer sozialverträglicheren Geschäftspolitik zu bewegen?

So darf es auch nicht sein. Mit den Vorwürfen beschäftigen sich schon die Gerichte. Es kann nicht Aufgabe der Mieter sein, für völlig überhöhte Modernisierungskosten geradezustehen. Deshalb wurden im letzten Jahr die bundesgesetzlichen Regelungen auf Druck der SPD geändert. Seit dem 1. Januar 2019 können beispielsweise nicht mehr elf Prozent der Modernisierungskosten jährlich auf die Miete aufgeschlagen werden, sondern nur noch acht Prozent. Es gibt auch weitere Verbesserungen für Mieter.

Das Grevener Unternehmen Sahle Wohnen hat sich auf den Bau von Sozialwohnungen spezialisiert, investiert jedoch nicht in der Region Osnabrück. Chef Albert Sahle begründet: „In NRW gibt es ein viel höheres Fördervolumen. Das hat zur Folge, dass in Niedersachsen so wenige öffentlich geförderte Wohnungen gebaut werden wie in kaum einem anderen Bundesland.“ Warum hat das Land Niedersachsen bislang nur vergleichsweise wenig Fördermittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt?

Das kann ich nicht bestätigen. In der letzten Legislaturperiode wurden insgesamt etwa 720 Millionen Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung gestellt, das Förderprogramm wurde um das Zehnfache aufgestockt. Die Mittel wurden nicht alle abgerufen, kein Förderantrag musste aufgrund fehlender Mittel abgelehnt werden. Unser Ziel ist es, über einen Zeitraum von zehn Jahren jährlich den Bau von 4000 Wohnungen mit Sozialbindung zu fördern.

Wie wollen Sie die Förderbedingungen des Landes verbessern, günstiges Bauland mobilisieren und Kostensteigerungen beim Bau begrenzen?

Wir müssen die Regeln fürs Bauen vereinfachen. Das Bündnis für bezahlbares Wohnen mit über 60 Partnern hat dazu Empfehlungen abgegeben. Diese Empfehlungen sollen jetzt zügig umgesetzt werden, unter anderem durch eine Anpassung der niedersächsischen Bauordnung, das ist eines der wichtigsten Gesetzesvorhaben in Niedersachsen 2019. Die Kommunen müssen dafür sorgen, dass künftig mehr Bauland zur Verfügung steht. Genügend Bauland ist mit der beste Schutz vor Mieterhöhungen. Unser Ziel ist es, dass in Niedersachsen jährlich insgesamt 25.000 bis 30.000 neue Wohnungen entstehen.

In der Samtgemeinde Bersenbrück ist die kommunale Wohnungsbaugesellschaft Hase-Wohnbau an den Start gegangen, schafft neuen Wohnraum und greift somit selbst als Akteur in den Wohnungsmarkt ein. Wäre das aus Ihrer Sicht auch ein Modell, das auf den Landkreis Osnabrück oder sogar darüber hinaus ausgeweitet werden sollte?

Die Hase-Wohnbau ist ein hochinteressantes Modell, auch durch ihre Rechtsform als GmbH statt als Eigenbetrieb. Dass sich nach der großen Privatisierungswelle kommunaler Unternehmen eine eher kleine Gemeinde wie die Samtgemeinde Bersenbrück aufmacht, und eine Aufgabe wie den Wohnungsbau angeht, ist aller Ehren wert. Da kann man nur viel Erfolg wünschen.

In Osnabrück begann vor einigen Monaten ein Bürgerbegehren, das Unterschriften sammelt, um im Mai einen Bürgerentscheid über die Gründung einer kommunalen Osnabrücker Wohnungsbaugesellschaft herbeizuführen. Was halten Sie von diesem Vorstoß des Bündnisses für bezahlbaren Wohnraum?

Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist nicht allein Aufgabe der Landespolitik, sondern auch der Kommunalpolitik. Aber das sind Dinge, die im Osnabrücker Rathaus entschieden werden müssen, ich halte mich konsequent heraus aus kommunalpolitischen Einzelfragen.

Das Land Niedersachsen will 40.000 Sozialwohnungen bis 2030 schaffen. Dafür wollen Sie die Förderbedingungen des Landes verbessern. Wie können kommunale Wohnungsbaugesellschaften von diesen verbesserten Förderbedingungen profitieren?

Die Landesförderung steht allen zur Verfügung. Gerade die kommunalen Baugesellschaften haben sich in der Vergangenheit dabei hervorgetan, mit öffentlicher Förderung günstigen Wohnraum zu schaffen. Ich würde mich freuen, wenn das auch diesmal der Fall wäre.

Der Anteil von Sozialwohnungen am gesamten Wohnungsbestand liegt im kreisweiten Schnitt bei nur 2,5 Prozent. Ohne den Neubau neuer Sozialwohnungen werden bis zum Jahr 2023 laut Landkreis sogar alle Mietpreisbindungen vollständig ausgelaufen sein, wenn nicht durch den Neubau von Sozialwohnungen gegengesteuert wird. Auch in der Stadt Osnabrück gibt es nur zwei Prozent Sozialwohnungen – mit fallender Tendenz. Wie sollten Stadt und Landkreis reagieren und wie hilft das Land, um dem Wohnraummangel in der Region Osnabrück zu begegnen?

Der Rückgang der Zahl von Sozialwohnungen ist ein landesweites Problem. Wir erhöhen die Förderung, damit der soziale Wohnungsbau wieder attraktiv wird. Viele Städte und Landkreise haben sich die Aufgabe des sozialen Wohnungsbaus zu Eigen gemacht. Ich würde mich freuen, wenn das auch im Raum Osnabrück der Fall wäre.