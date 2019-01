Ankum. Soll an der August-Benninghaus-Schule in Ankum ein gymnasiales Angebot entstehen oder ein gymnasialer Zweig? Beide Begriffe sind richtig.

Die Bezeichnung gymnasialer Zweig“betrachtet Bert Märkl allerdings als „sachlich falsch und irreführend. Richtig ist: Die Oberschule in Ankum soll um ein gymnasiales Angebot erweitert werden, nicht um einen gymnasialen Zweig“, schreibt der pensionierte Dezernent der Landesschulverwaltung. Das ergebe sich aus dem niedersächsischen Schulgesetz und dem Konzept der Schule.

Die Unterscheidung habe erhebliche Bedeutung. Für das gymnasiale Angebot könne man Kinder nämlich nicht anmelden. Die Schule entscheide, wer die Lerngruppen und ab dem siebten Schuljahr einen überwiegend gymnasialen Klassenverband besuche. Der Elternwille spiele keine Rolle mehr.

Die Oberschule in Ankum werde nach eigenem Konzept definitiv nicht ab Jahrgang fünf mit Schulzweigen geführt, sondern zwei Jahre nach Schuljahrgängen gegliedert. Diese Organisation entspreche weitgehend der früheren Orientierungsstufe. Die „Oberschule mit gymnasialem Zweig“ führe in die Irre.

In einer Stellungnahme dazu erklärt Schulleiterin Gabriele Balgenort, „die Oberschule Ankum wird ein gymnasiales Angebot vorhalten, indem sie einen gymnasialen Zweig einrichtet, und zwar ab dem siebten Jahrgang. Voraussetzung sei, dass der Osnabrücker Kreistag einen Antrag dazu beschließe und die Landesschulbehörde diesem zustimme.

Balgenort verweist auf einen Erlass dazu von 2017. Dort heißt es: „An einer Oberschule kann ein gymnasiales Angebot eingerichtet werden. Ab dem siebten Schuljahr soll und ab dem neunten Schuljahr muss der Unterricht im gymnasialen Angebot überwiegend in schulzweigspezifischen Klassenverbänden erteilt werden.“

Konzept ähnelt Orientierungsstufe

Die August-Benninghaus-Schule plant das gymnasiale Angebot so umzusetzen, dass leistungsstarke Schüler ab Klasse sechs in Mathematik, Englisch und Deutsch auf Gymnasialniveau unterrichtet werden und ab Jahrgang sieben ein gymnasialer – also schulzweigspezifischer Klassenverband – eingerichtet wird. Die Schüler werden nach dem Kerncurriculum des Gymnasiums unterrichtet. Der Begriff „schulzweigspezifisch“ ist korrekt, so Balgenort.

Das Konzept ähnele der ehemaligen Orientierungsstufe, weil die Schüler zwei Jahre Zeit haben, auf den gymnasialen Zweig vorbereitet zu werden. Weder Eltern noch Kinder müssten sich somit nach Klasse vier für eine Schulform entscheiden.

Trotzdem melden die Eltern im April 2019 ihre Kinder schon für das gymnasiale Angebot an und machen deutlich, dass ihr Kind im schulzweigspezifischen Klassenverband ab Klasse sieben unterrichtet werden soll.

Weiterhin sei richtig, dass ab Klasse sieben die Schule über den schulzweigspezifischen Klassenverband entscheide, wobei sie die Leistungen der Schüler berücksichtigen müsse. Es sei klar, dass ein Kind mit entsprechenden schwachen Leistungen nicht in den gymnasialen Zweig aufgenommen wird.

Es gebe vereinzelt Oberschulen, die ab Jahrgang fünf schulzweigspezifisch unterrichten. In dem Fall „vereint“ die Schule alle drei Schulformen unter einem Dach.

Die Landesschulbehörde bestätigt, dass im Gesetz tatsächlich nur von einem Angebot die Rede ist. Wie dieses Angebot gestaltet werde, entscheide die Schule, nachdem die Behörde ihre Genehmigung erteilt habe.