Ankum. Von den Fortschritten auf der Baustelle der Hase-Wohnbau GmbH an der Kastanienalle in Ankum haben sich Vertreter des Bündnisses 2012 im Bersenbrücker Samtgemeinderat überzeugt.

Trotz Winter gehe es gut voran auf der Baustelle, die am 15. Oktober vergangenen Jahres eröffnet worden sei, heißt es in der Pressemitteilung des Bündnisses. Ein großer Kran beweise, dass die Arbeiten trotz des Wetters nicht stoppten. Horst Baier als Geschäftsführer sei zuversichtlich, dass die geplanten 14 Wohneinheiten termingerecht Ende 2019 fertig sein werden. Überwiegend sind sie zwischen 50 und 70 Quadratmeter groß, zwei Wohnungen verfügen über 90 Quadratmeter.

Im Ganzen entstünden über drei Etagen etwa 862 Quadratmeter neue Wohnfläche, heißt es weiter. Alle Wohnungen seien barrierefrei und per Aufzug zu erreichen. Das Haus werde eine PV-Anlage und eine Lademöglichkeit für E-Mobilität erhalten. Vorgesehen sei eine Zentrale Wärmeversorgung über Wärmetauscher. Die Erdgeschosswohnungen werden einen Gartenanteil haben.

Die Wohnungen, schreibt das Bündnis, seien frei finanziert ohne Fördermittel. Sie trügen so zu der Mischfinanzierung bei, die die HaseWohnbau sich auf den Fahnen geschrieben habe, um bezahlbaren Wohnraum anbieten zu können. Das Bündnis 2012 stehe fest hinter diesem Modell der Finanzierung, wird Elisabeth Middelschulte zitiert, es habe sich bei anderen Projekten bewährt, die aus sozialer Verantwortung entstanden seien. Besonders erfreulich sei, dass die beauftragten Handwerker aus der Region, großenteils aus er Samtgemeinde kommen, so Manfred Krusche. Ankum gewinne mit diesem Vorhaben der Hase-Wohnbau, so Dirk Raming als Vertreter der UWG. Es passe hundertprozentig in den Masterplan, an dem die Gemeinde aktuell arbeite. Auch Ministerpräsident Stephan weil sah sich bei seinem Besuch in der Samtgemeinde auf der Baustelle um.