Insgesamt 45 Ehrenamtliche im Alter von fünf bis 85 Jahren haben trotz norddeutschem Schmuddelwetter fleißig die abgeschmückten Tannenbäume eingesammelt. Foto: Reinhard Rehkamp

rr Bersenbrück. Zum mittlerweile 26. Mal hat der Umunumo-Freundeskreis Bersenbrück jetzt ausrangierte Weihnachtsbäume im Stadtgebiet abgeholt und dabei um Spenden zugunsten der Aktion „Wasser in Afrika“ gebeten. In diesem Jahr soll der Erlös für eine Trinkwasseranlage in Kenia verwendet werden, die mit Sonnenstrom betrieben wird.