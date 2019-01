Bersenbrück. Fünfzehn Jahre hat Friedmut Wurst die Geschicke des Fördervereins der Ortsfeuerwehr Bersenbrück geleitet. Nun übernimmt Sohn, Ehrenortsbrandmeister und Unternehmer Christian Wurst, die Amtsgeschäfte. Die Mitgliederversammlung des Fördervereins wählte ihn laut Pressemitteilung einstimmig.

„Es ist Zeit den Staffelstab weiterzugeben“, so der ehemalige Kreisbrandmeister Friedmut Wurst in seinem Statement und Bericht über die Aktivitäten des Fördervereins aus dem vergangenen Jahr. Nach fünfzehn Jahren Vorsitz und in Anbetracht seines im Februar zu feiernden achtzigsten Geburtstags sei eine Verjüngung notwendig.

Dass dieses nicht ohne Emotionen an ihm vorbeiging, merkten die Teilnehmer der Mitgliederversammlung. Sichtlich ergriffen zog Friedmut Wurst Bilanz und versprach, weiterhin seine ganze Kraft in die Interessen des Fördervereins einzusetzen. Während seiner Amtszeit unterstützte der Förderverein die Feuerwehr mit rund 200.000 Euro – Geld, welches die Samtgemeinde Bersenbrück nicht zur Verfügung hatte oder für Investitionen, die die Samtgemeinde nicht zeitgerecht oder gar nicht umsetzen konnte.

160 Mitglieder unterstützen den Verein. Zum Vorsitzenden wählte die Versammlung einstimmig Junior und Ehrenortsbrandmeister Christian Wurst. Dieser versprach, er wolle den Verein weiter nach vorne bringen und die Feuerwehr Bersenbrück unterstützen. Friedmut Wurst erhielt vom Ortsbrandmeister Christian Kessens und seinem Nachfolger Christian Wurst die Auszeichnung als „Förderer der Feuerwehr“.