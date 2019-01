Osnabrück. Aus nach wenigen Monaten: Die "Kostbar" in Talge schließt Ende Februar. Das hat Betreiber Günter Brinkmann auf der Facebook-Seite der Gaststätte bekannt gegeben.

Bereits in den vergangenen Wochen kursierten Gerüchte, die "Kostbar" in Talge würde bald schließen. Im Dezember hatte Günter Brinkmann auf Facebook erst erklärt, die Gastwirtschaft Mitte des Jahres aufgeben zu wollen. Grund seien Beschwerden über Preiserhöhungen sowie vermeintliche Intrigen von Geschäftsleuten aus der Region gewesen. Erst Ende Juli hatte die Gaststätte, in der zuvor die Traditionskneipe "Zum munteren Reh" beheimatet war, ihre Eröffnung gefeiert.

Schwere Erkrankung als Grund

Anschließend ruderte er zurück und erklärte gegenüber unserer Redaktion, dass noch keine definitive Entscheidung über ein mögliches Aus getroffen worden sei. „Der Grund für den Post war einfach: Uns wurde geschadet und es wurden Dinge gesagt, die nicht der Realität entsprechen“, erklärte Brinkmann damals den Eintrag auf Facebook.

Nun hat der Betreiber auf Facebook verkündet, dass die Gaststätte Ende Februar geschlossen werden soll – allerdings aus einem persönlichen Grund. Eine schwere Erkrankung der Tochter hätte zu der Entscheidung geführt, so Brinkmann, der die "Kostbar" gemeinsam mit seiner Ehefrau Andrea betreibt. Sie benötigen "all unsere Kraft für die Genesung unserer Tochter und den Umgang mit der Situation in der Familie", schreibt er in dem Beitrag.

Zudem bedankt er sich bei den Gästen für "die schönen Momente mit euch". Verabschieden möchte sich das Betreiberpaar mit einer Abschiedsparty am 23. Februar.

Schnelles Aus in Fürstenau

Generell stehen die Gaststätten-Projekte von Günter Brinkmann und seiner Gattin unter keinem guten Stern. Zunächst war ein geplantes Konzept in Bramsche gescheitert, anschließend versuchten sie Anfang 2018 mit der "Kostbar" ihr Glück in Fürstenau. Die geplante Eröffnung Ende März musste jedoch wegen eines Schadens an der Heizung verschoben werden. Nachdem die "Kostbar" dann doch ihre Pforten geöffnet hatte, machten ihnen baurechtliche Schwierigkeiten einen Strich durch die Rechnung.

Günter Brinkmann machte damals eine mangelnde Unterstützung von Seiten der Gemeinde Fürstenau für das schnelle Aus der Gaststätte verantwortlich. Damals wie heute beklagte er sich zudem darüber, dass Unwahrheiten über die Location in Umlauf gebracht worden seien. Bereits nach wenigen Wochen machte die Gaststätte in Fürstenau zu.