Bersenbrück. Ein neuer Kindergarten, eine Krippe und der Ausbau der B 214 hätten 2018 Bersenbrück beschäftigt, berichtet Bürgermeister Christian Klütsch im Treffen der CDU-Senioren-Union Bersenbrück-Gehrde zum Jahresauftakt. Für 2019 kündigte er weitere Sperrungen an der Bundesstraße an. In der Innenstadt sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.

2018, so Klütsch in seinem Bericht, sei der Kindergarten „Zur Freude“ an der Hasestraße beim Klosterbezirk fertig gestellt und bezogen worden. Die Kinder fänden hier hervorragende Voraussetzungen, insbesondere auf einem großzügigen Spielplatz im ehemaligen Pfarrgarten. Der Astrid-Lindgren-Kindergarten wurde um einen Anbau für eine zweite Krippengruppe erweitert.

Die monatelange Sperrung der B 214 um den Bahnübergang herum habe zwar Unannehmlichkeiten mit sich gebracht, zeige sich jetzt aber als sehr gelungen. Ausgebaut wurden ferner die Lohbecker Straße. Der Hastruper Weg wurde Fahrradstraße, was ihn für Schulkinder sicherer macht. Fertig gestellt wurde auch der Weg „Am Bahndamm“.

Museum im Kloster

Im Baugebiet „Woltruper Wiesen“ seien Bauplätze geschaffen worden. Die Renovierung der historischen Klosterpforte sei zwar kostspielig, aber für Erhalt des Bersenbrücker Wahrzeichens unumgänglich gewesen. Klütsch begrüßte die Wiedereröffnung des Kreismuseums nach mehr als zwei Jahren Bauzeit als „Museum im Kloster“ als Vorzeigeobjekt in der Stadt. Die neue Weihnachtsbeleuchtung in der Lindenstraße komme gut an, im übernächsten Jahr solle auch die Bramscher Straße damit bestückt werden.

2018 stellte Bersenbrück den Kindergarten Zur Freude fertig. Foto: Martin Schmitz



2019 wird die B 214 auf ihrem Ostabschnitt (Gehrder Straße) ausgebaut, zunächst von der Ampelkreuzung bis zur Einmündung Waldweg. Für die Umleitung werde die Hasestraße geöffnet. Der Verbindungsweg von der Bundesstraße zur Hasestraße am Gelände des St. Josefstifts entlang werde verbreitert. Saniert werde der Angebotsstreifen in der Bramscher Straße.

An der Bleiche und in der Franz-Hecker-Straße sollen Mietwohnungen entstehen. Die Stadt wolle einen Stadtentwicklungsplan auf den Weg bringen, über weitere Baugebiete müsse nachgedacht werden im Hinblick auf einen zu erwartenden Bevölkerungszuwachs. Insgesamt, könne man Bersenbrück als „aktive Stadt mit Zukunft“ bezeichne, so Klütsch.

Senioren-Union: Vorsitzender Franz Buitmann stellte das Jahresprogramm der Seniorenunion vor. Am 14. Februar gibt es eine Führung durch das „Museum im Kloster“, am 14. März wird die Firma Lear Corporation besichtigt. Am 11. April ist die Rettungsleitstelle im Kreishaus Osnabrück das Ziel und am 9. Mai steht das Spargelessen in der Gaststätte Mölders an, danach folgt eine Fahrt zum Kloster Thuine im Emsland.

Nach der Sommerpause wird am 8. August das Technik-Museum in Diepholz-Heede besucht, gefolgt am 12. September von einem Besuch in der Kaffeerösterei „Joliente“ im Niedersachsenpark in Rieste. Mit dem Heimatverein fahren die CDU-Senioren vom 18. bis 20. Oktober nach Wiesbaden, Mainz, Rüdesheim und Boppard. Am 14. November gibt es einen Vortrag im Heimathaus Feldmühle und am 12. Dezember die adventliche Feier in einer der Kirchengemeinden. Zu allen Veranstaltungen sind auch Gäste willkommen.