Ankum. Am Mittwoch, 23. Januar, kommen die Schüler der Grundschulen Ankum, Eggermühlen und Kettenkamp zum Teil mit Eltern morgens zum traditionellen „Schnuppertag“ an die August-Benninghaus-Schule. Am Donnerstagnachmittag finden drei Informationsveranstaltungen mit Schulführungen statt, zu denen alle interessierten Eltern von allen umliegenden Grundschulen eingeladen sind, teilt die Ankumer Oberschule mit.

Zum „Schnuppern“ am Mittwoch heißt es in der Mitteilung, seit Jahren kämen Grundschüler aus den vierten Jahrgängen der umliegenden Grundschulen mit ihrer Klasse und den Klassenleitungen zur Oberschule nach Ankum, um zu erleben, wie man was heute lernt. Sie hätten dabei Gelegenheit, Fachräume zu erkunden und könnten an einzelnen Lernstationen Inhalte verschiedener Unterrichtsfächer ausprobieren.

Tag der offenen Schule

Eltern sind dabei ebenfalls willkommen. Falls die betreffenden Eltern an dem Vormittag verhindert sein sollten, können sie auch am Donnerstagnachmittag zum „Tag der offenen Schule“ kommen.

Zum „Tag der offenen Schule“ am Donnerstag, 24. Januar, teilt die August-Benninghaus-Schule mit: Damit auch die Eltern der anderen Grundschulen nicht zu kurz kämen, biete die Schule zusätzlich wieder einen „Tag der offenen Schule“ an, zu dem alle Erziehungsberechtigten am Donnerstagnachmittag von 15 Uhr bis 18 Uhr kommen könnten. In drei jeweils einstündigen Veranstaltungen mit Schulführung (15bis 16 Uhr, 16 bis 17 Uhr und 17 bis 18 Uhr erhalten die Gäste Informationen zur Arbeit an der Oberschule, Fördern und Fordern, digitalem Lernen, Ganztagsbereich, Laptopklasse. Berufsorientierung, Schulleben

Außerdem haben alle Besucher während des Nachmittags die Gelegenheit, sich mit anderen Eltern in einem kleinen Elterncafé auszutauschen.

Einladungsschreiben für beide Veranstaltungen sind in allen Grundschulen durch die Kinder verteilt worden. Interessierte Eltern werden gebeten, sich durch das Ausfüllen der beiliegenden Rückantwort für die entsprechende Veranstaltung anzumelden, damit die August-Benninghaus-Schule den Tag optimal vorbereiten kann.