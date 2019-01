Eggermühlen. Altenwohnungen mit einem ausgefuchsten Konzept. Plus ein Lebensmittelladen mit Backshop, Annahmestellen für Post und Lotto und einem Bankomaten: Das plant die Gemeinde Eggermühlen mit Partnern für den Neubau des Havermann-Gebäudes.

Wie versprochen stellte die Gemeinde auf dem Neujahrsempfang am vergangenen Sonntag ihr Konzept vor, die noch nicht bis ins letzte ausgereift ist, aber nun in eine entscheidende Phase kommt. Die Gemeinde hat Förderungen in Höhe von einer halben Million Euro für das Projekt beantragt, berichtet Bürgermeister Markus Frerker im großen Festsaal der Gaststätte Böhmann, in dem vor lauter Neugierigen die Stühle knapp wurden. Im Februar werden die Zusagen erwartet, danach geht es an die Feinplanung.

Von der Förderung hängt beim Lebensmittelladen einiges ab. Mithilfe des Geschäftsmannes und Ratsmitgliedes Frank Stalfort hatte sich der Gemeinderat gründlich kundig gemacht, erfahren, dass ein Lebensmittelmarkt kalkuliert wird mit einer Mindestgröße von 800 Quadratmetern, und einem Umsatz, bei dem die Investition über zehn Jahre abgeschrieben werden kann. „Nicht alle Läden, die in jüngster Zeit gebaut wurden, werden überleben,“ erläutert der Bürgermeister. Ein Laden, zugeschnitten auf Eggermühlen, der seinen Betreiber dauerhaft den Lebensunterhalt einbringt, der sei „nur über die Gemeinde mit Förderung darstellbar.“

Zum Konzept des Ladens gehören eine Bäckerei, eine Poststelle und eine Lotto-Annahmestelle. Für den Bankautomaten, den die Gemeinde schon etwas länger plant, habe sich ein zusätzlicher Bewerber gemeldet, ob er innen aufgestellt oder in die Außenwand eingelassen werde, sei noch offen. Wegen der Förderung müsse die Gemeinde für den Betreiber des Ladens eine Ausschreibung starten.

Hausgemeinschaft oder WG?

Begonnen hatte Frerker mit einem Dank an Gerd „Heini“ und Christine Havermann, die ihr Gebäude mit Laden und Gaststätte für dieses für die Gemeinde wichtige Projekt zur Verfügung stellen. Der Bau sei gut in Schuss, eigne sich aber nicht für das, was insgesamt geplant sei. Deshalb müsse er abgerissen werden.

Die katholische Kirchengemeinde ist mit im Boot. Sie ist einverstanden mit einem Generationengarten hinter der Mariä-Himmelfahrtskirche und der Einbeziehung ihrer Parkplätze dort, über die auch eine Lkw-Zufahrt zum Laden geschaffen werden soll.

Auch der Generationengarten ist noch nicht in allen Einzelheiten festgelegt, ergänzt aber den zweiten Teil des Bauprojekts, für den die Gemeinde das Stephanswerk als Partner gewann und die Caritas Nordkreis Pflege.

Anzeige Anzeige

Das Stephanswerk ist die Baugesellschaft des Osnabrücker Bistums, stellt sie ihr kaufmännischer Geschäftsführer Johannes Baune vor. Sie bewirtschaft 3100 Wohnungen, 810 davon im Eigenbesitz, baut aber auch Altenheime, Schulen, Bildungseinrichtungen.

Neben dem eingeschossigen Ladentrakt plant sie ein Wohngebäude mit zwei Vollgeschossen und einem Staffelgeschoss, berichtet die Architektin Carolin Lauhoff. Sämtliche Wohnungen würden „möglichst barrierearm“ gestaltet. In den Vollgeschossen seien sieben 40 Quadratmeter große Wohnungen vorgesehen, ausgestattet mit Wohn und Schlafzimmer, Küche und Bad, Terrasse oder Balkon. Ins Staffelgeschoss kommen zwei 90 Quadratmeter große Wohnungen. Im Erdgeschoss sei ein etwa 40 Quadratmeter großer Gemeinschaftsbereich vorgesehen. Ob die Wohnungen zu mieten oder auch zu kaufen sind, ist noch offen.

Der Gemeinschaftsbereich verschafft den Bewohnern der kleinen Wohnungen die Möglichkeit, eine größere Feier auszurichten. Die Hausgemeinschaft könne sich aber auch auf eigenen Wunsch zu einer Wohngemeinschaft entwickeln, „Ersatzfamilie werden“, erläutert Rudolf Fissmann von der Caritas Nordkreis Pflege. „Alt sein — und nicht allein“, nennt er das Konzept, das einen Lebensabend zu überschaubaren Kosten in der Heimatgemeinde und in Nähe zu Familie und Freunden möglich machen soll. Die Hausbewohner könnten gemeinsam Karten spielen, klönen, sich aber auch in ihre Wohnungen zurückziehen. Sie könnten sich an Hausarbeiten beteiligen und sich gegenseitig unterstützen.

Was sie an hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und mit zunehmenden Alter an Pflege bräuchten, könnten sie nach Bedarf bei der Caritas Nordkreis Pflege buchen. Statt einer teuren Nachtwache könne auch eine preisgünstigere Videoverbindung zur ambulant betreuten Hausgemeinschaft St. Franziskus Merzen rund um die Uhr für Sicherheit sorgen.