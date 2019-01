Ankum. Die Gemeinde Ankum hat sich auf den Weg gemacht, um den Titel „Fair-Trade-Town“ zu erhalten. Damit die nötigen Vorarbeiten koordiniert und kommuniziert werden, hat sich kürzlich im Rathaus eine Steuerungsgruppe gegründet.

Zuvor wurde im vergangenen September vom Gemeinderat offiziell per Ratsbeschluss „grünes Licht“ gegeben, um den Titel „Fair-Traide-Town“ nach Ankum holen zu können.

Dr. Mechtild Wortmann hatte als Initiatorin der „Fair-Trade-Town“-Idee die Idee in den Ankumer Gemeinderat eingebracht und wurde als Sprecherin der Steuerungsgruppe gewählt. Der Gruppe kommt nach den Regularien von „TrainsFair e.V.“ die Aufgabe zu, treibende Kraft zu sein und die lokalen Fair-Trade-Aktivitäten zu koordinieren. „Die Gemeinde Ankum muss für eine erfolgreiche Bewerbung nachweisen, dass fairer Handel im Ort auch tatsächlich präsent ist“, wurde in der Sitzung erläutert. Der faire Handel zeige nur dann Wirkung, wenn fair gehandelte Produkte auch in Ankumer Läden zur Verfügung stehen und von Konsumenten gekauft werden oder Restaurants und Cafés fair Gehandeltes angeboten wird und sich nicht zuletzt örtliche Vereine, Schulen, Kitas, Kirchengemeinden und andere Vereinigungen in Ankum für die faire Sache begeistern.

„Ärmel aufkrempeln“

Die Ankumer Steuerungsgruppe besteht aus zehn Personen. Marlene Lagemann vertritt dort den Bereich Wirtschaft/Einzelhandel, aus dem Bereich Politik/Verwaltung sind Bürgermeister Detert Brummer-Bange, sein Verwaltungsvertreter Michael Wübben sowie die Ratsmitglieder Mechthild Wortmann und Ralf Gramann mit von der Partie. Als Vertreter der sogenannten Zivilgesellschaft engagieren sich Elisabeth Thale, Leiterin des katholischen Nikolaus-Kindergartens, Pfarrer Dr. Ansgar Stolte und Kolping-Vorsitzender Markus Heitmann. Für die Öffentlichkeitsarbeit konnten Rita Stiens (Internet) und Thomas Oeverhaus (Printmedien) gewonnen werden. Nun gilt es für die Ankumer Fairtrade-Gruppe „Ärmel aufkrempeln“, um die weiteren TransFair-Kriterien abzuarbeiten und damit die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass sich Ankum um den Titel Fair-Trade-Town offiziell bewerben kann.