Sehr findig bugsierten sich diese Schüler der von-Ravensberg-Schule aus einem Escape-Room in Amsterdam. Dass sie aus Sicherheitsgründen die ganze Zeit von Kameras überwacht wurden, hatten sie kaum bemerkt. Foto: von-Ravensberg-Schule

Bersenbrück/Amsterdam. Bei einem Amsterdam-Besuch erlebten Schüler der von-Ravensberg-Schule auch ein Abenteuer in einem Escape-Room. Sie waren aber keinen Moment lang so allein und so gefährdet wie beim tödlichen Unglück in Polen.