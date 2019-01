See- und Sporthotel stößt langsam an Kapazitätsgrenzen MEC öffnen

Nicht nur Ankum trifft sich auf der Terrasse des See- und Sporthotels Ankum. Foto: Rolf Kamper

Ankum. 2018 hat das See- und Sporthotel noch einmal kräftig zugelegt. Nun stößt es langsam schon an Kapazitätsgrenzen. Abhilfe ist in Sicht, weiß der neue Direktor Lukas Menzinger, der die Abläufe im Haus weiter optimieren will.