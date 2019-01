Ankum Was soll das? Zuerst haben Unbekannte die massiven Planzenkübel aus Beton auf dem Neuen Markt in Ankum umgekippt. Dann „entführten“ sie die Pflanzen, nur um sie ein paar hundert Meter weiter zurückzulassen.

Am Mittwoch richteten Gemeindearbeiter die schweren Kübel wieder auf, die Blumentöpfen nachempfunden sind. Passiert ist der Vorfall vermutlich in der Nacht zu Sonntag. Am Morgen darauf entdeckte Ralf Gramann den Schaden. „Schweinerei“, kommentiert das Gemeinderatsmitglied auf seinem Facebook-Auftritt. Kurz darauf stieß auch Joachim Bosse auf das Malheur, als er bei den Stellplätzen für Wohnmobile vorbeischaute. Dort ist auch ein mobiler Stromzählerkasten umgeworfen und demoliert worden, in einer Ecke, die bereits ein Graffito an der Wand ziert und hässliche Rußspuren auf einem festmontierten Zählerkasten.

Bosse weiß von zehn bis 15 jungen Menschen beiderlei Geschlechts, wie er schreibt, die sich in der Nacht etwa zwei Stunden lang lärmend und laut Musik hörend hier aufgehalten haben sollen. Ob es einen Zusammenhang gibt, ist unklar.

In Sichtweite der Polizeistation

Die aus den Kübeln verschwundenen Pflanzen sind wieder aufgetaucht beim Haus Kirchburg. Die Täter hatten einen Einkaufswagen nebenan aus dem Lidl-Einkaufszentrum entführt, die Pflanzen hineingepackt, zur Kirche hinaufgeschoben und dort stehenlassen. Ein Mitarbeiter der Kirchengemeinde St. Nikolaus entdecke den Wagen und brachte ihn zurück, berichtet Gramann.

Vandalismusfälle kämen immer wieder vor, berichtet der Gärtner und Gebäudemanager der katholischen Kirchengemeinde. Vor allem in de Schulferien komme es zu Schäden. Sogar auf das Panzerglas der in den Boden eingelassenen Scheinwerfer bei der Kirche St. Nikolaus wurde schon mit Steinen eingedroschen.

Eine auffällige Häufung von Vandalismusfällen in jüngster Zeit sieht Ortspolizist Reinhard Wilke aber nicht, auch am Wochenende sei es ruhig gebleiben, bis auf den Zwischenfall auf dem neuen Marktplatz in Sichtweite der Polizeistation.

Das Dauerproblem Vandalismus richtet nicht nur materiellen Schaden an, sagt Bürgermeister Detert-Brummer Bange: „Wer sich dafür engagiert, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten, wird immer wieder frustriert.“

Auch zu Silvester ist der Ort nicht ganz ungeschoren davongekommen, weiß Joachim Bosse. Am oberen Kreisverkehr des Grünen Weges wurde ein gelber Briefkasten der Post in Stücke gesprengt. „Manche Eltern können auf die Erziehung ihrer Kinder stolz sein,“ merkt er ironisch an.