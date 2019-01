Rieste. „Rieste Helau“ – mit diesem Schlachtruf nahmen die Karnevalisten des Männergesangvereins (MGV Lage-Rieste nun Bürgermeister Sebastian Hüdepohl im Beisein der Verwaltungsausschuss-Mitglieder den Rathausschlüssel ab.

Der Bürgermeister leistete allerdings keine Gegenwehr und übergab sogar freiwillig den Schlüssel in die Hände der „Minis“, der Mädchen aus der Nachwuchs-Tanzgruppe der Sechs- bis Achtjährigen. Schließlich waren die aktiven Narren unter der Leitung von Karnevalspräsident Willi Schulze und des MGV-Vorsitzenden Uwe Schohaus ja auch in geballter Übermacht. Augenzwinkernd wies der Bürgermeister aber darauf hin, dass das Türschloss erst ab dem 11. Januar 2019 freigeschaltet ist, denn die „11“ ist seit jeher die närrische Zahl.

Die „freundliche Übernahme“ geschah wieder rechtzeitig zu Beginn der heißen Karnevalsphase in Rieste: Trotz des Verlustes der Schlüsselgewalt freute sich der Bürgermeister beim anschließenden gemütlichen Beisammensein im Rathaus über die Aktivitäten rund um den Riester Karneval: „Bereits zum 32. Mal geht’s karnevalistisch rund in Rieste. Der Karneval ist ein absolutes Highlight im Ortsleben.“ Er lobte die Aktiven, die alljährlich ein breitgefächertes Karnevalprogramm auf die Bühne brachten: Musik und Gesang, großartige Tänze, bunte Kostüme, lustige und tiefsinnige Büttenreden und lockere Sprüche, betonte Hüdepohl. Mit Blick auf eine große Sportfirma im Niedersachsenpark auf der östlichen, und dem Erholungspark auf der westlichen Gemeindeseite spannte der Bürgermeister den Bogen übers gesamte Gemeindegebiet und stellte schmunzelnd fest: „Von den ‚3 Streifen´ bis zum Alfseestrande – in Rieste herrscht wieder die Narrenbande“!

Gala-Sitzungen am 15. und 16. Februar

Präsident Willi Schulze und MGV-Vorsitzender Uwe Schohaus versprachen eine weitere Fortsetzung der Tradition. Die diesjährigen Gala-Sitzungen finden am 15. und 16. Februar 2019 statt. Erst da habe der Bürgermeister überhaupt die Chance, seinen Schlüssel zurückzuerobern, so Schohaus schmunzelnd. Mit den Sitzungen bereichere man immer wieder das kulturelle Angebot vor Ort und sorge für Gesprächsstoff. „Und auch in diesem Jahr warten einige interessante Neuerungen auf die Gäste“, so betonte der Präsident geheimnisvoll.

Karten für die Sitzung am Freitag sind noch erhältlich. Sie werden am Samstag, 12. Januar, von 10 bis 12 Uhr vom MGV in der Gemeindeverwaltung angeboten. Oder aber auch direkt bei Franz Luttmer, Telefon 05464/5302.

Doch der Gesangverein ruht sich nicht auf seinen Lorbeeren aus. Es sind dort auch bereits Karten für die nächste Veranstaltung der Sänger zu erhalten: Am Sonntag, 31. März, veranstaltet der MGV sein zweites Frühlingskonzert bei Kaffee und Kuchen in der Alten Küsterei auf Lage. Akkordeonspieler Dominik Ortner sorgt hier dann gemeinsam mit den Sängern für Unterhaltung.