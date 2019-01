Rieste. Die Caritas Nordkreis Pflege GmbH startet in Rieste ein wöchentliches „Senioren-Fitness-Treffen“ im von-Pallandt-Haus. Insbesondere ältere Menschen könnten von diesem körperlich, geistig und sozial aktivierenden Präventionsprogramm profitieren, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Für einen Fahrdienst werde gesorgt.

All zu oft komme die Bewegung bei älteren Menschen zu kurz,die jedoch für die Aufrechterhaltung deren körperlichen Fähigkeiten und für die Eigenständigkeit im Alter enorm wichtig sei, teilt die Caritas Nordkreis Pflege mit. Dabei hätten Senioren in der Regel ausreichend Zeit, um sich fit zu halten.

Nicht selten scheitert es an der fehlenden Überwindungskraft oder an einem entsprechenden Angebot. Hier möchte die Caritas Nordkreis Pflege Abhilfe schaffen und am Dienstagvormittag ein wöchentliches „Senioren-Fitness-Treffen“ unter fachkundiger Leitung im von-Pallandt-Haus einrichten, welches insbesondere für ältere Menschen mit körperlichen und kognitiven Einschränkungen gedacht ist. Darüber hinaus wird das etwa einstündige Fitnessprogramm um ein zusätzliches Betreuungs- und Beschäftigungsangebot ergänzt, um so auch das soziale Miteinander zu fördern und einen geselligen Austausch der Gleichgesinnten zu ermöglichen.

Abrechnung über Pflegekasse

Da der hier angedachte Personenkreis mutmaßlich selbst nicht mehr mit dem Auto fahren kann, wird bei Bedarf die Caritas Nordkreis Pflege hierfür einen kostenlosen Fahrdienst einrichten und die Interessenten gegen 9.30 Uhr daheim abholen und rechtzeitig zum Mittagessen wieder nach Hause bringen. Hierdurch können auch pflegende Angehörige ein wenig entlastet werden. Zudem können für Teilnehmer, soweit diese bereits nach einem Pflegegrad eingestuft sind, sämtliche Kosten über die Pflegekasse abgerechnet werden.