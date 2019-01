Weihnachtskonzert in Gehrde MEC öffnen

Die Gehrder Stimmen gaben unter der Leitung von Steffi Isenberg ein Weihnachtskonzert. Foto: Sigrid Schüler

Gehrde. Nach der Konzertpause im vergangenen Jahr warteten die „Gehrder Stimmen“ unter der Leitung von Steffi Isenberg am vergangenen Sonntag in der St.-Christophorus-Kirche in Gehrde mit einem anspruchsvollen musikalischen Programm zum diesjährigen Weihnachtskonzert auf.