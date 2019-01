Bei der Vorrunde zur Bezirksmeisterschaft gab es bereits viel Grund zur Freude, wie hier gegen Raspo Lathen. Bei der Bezirksmeisterschaft am Sonntag sollen weitere Freudensprünge folgen. Foto: Torsten Schröder

Ein solches Teilnehmerfeld bei einer Volleyballjugendmeisterschaft auf Bezirksebene dürfte es in Deutschland kein zweites Mal geben. Am kommenden Sonntag treffen in der Sporthalle des Gymnasiums Bersenbrück absolute Topteams aufeinander.