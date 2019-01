Bersenbrück. Rolf Gelinsky reagiert ironisch: In einem Wäldchen hinter den Berufsbildenden Schulen in Bersenbrück fand er einen entsorgten Gefrierschrank.

„Ein Kühlschrank steht alleine, ganz still und stumm“, summte das Bersenbrücker Stadtratsmitglied nach der Melodie eines alten Kinderliedes ins Telefon, als er über seinen Fund informierte. Im Bersenbrücker Mersch gibt es kleine Wiesen, Wäldchen, Wasserläufe. Viele gehen hier zur Entspannung spazieren. Und nun das: Mitten in einem Wäldchen ein Gefrierschrank, den dort jemand offensichtlich entsorgt hat.

Man könnte diesen Fund auch weniger zurückhaltend als Gelinsky kommentieren: Was für ein Irrsinn. Da macht sich jemand die Mühe, ein sperriges Elektrogerät ins Auto oder auf einen Anhänger zu laden und in eine abgelegene Ecke zu kutschieren. Und riskiert Ärger und ein Ordnungsgeld, wenn er erwischt wird.

Völlig überflüssig. Im Osnabrücker Land entsorgt die Awigo Abfallwirtschaft Landkreis Osnabrück GmbH Elektrogeräte nämlich kostenlos. Welche? „Alles, was ein Kabel hat“, heißt es dazu auf der Awigo-Website. Wer also im Osnabrücker Nordkreis einen Gefrierschrank loswerden will, braucht ihn nur zur Awigo-Müllsammelstelle in Ankum-Holsten zu fahren.

Kommt noch besser: Wer nicht fahren mag, kann über die Awigo-Website oder über das Telefon die Müllmänner nach Hause bestellen. Die holen dann den sperrigen Kasten ab, kostenlos.

Das Wäldchen nicht weit von der Hase scheint bei heimlichen Entsorgern beliebt zu sein. Säcke mit Gartenabfall habe er hier auch schon gefunden, berichtet Gelinsky. Gibt es da nicht ein paar Kilometer weiter weg eine Sammelstelle für Grünabfall, direkt neben der Bundesstraße 68 in Bersenbrück-Woltrup?

Sein übelster Fund kann selbst einem Hartgesottenen wie Gelinsky leichtes Unwohlsein verschaffen: Einmal erzählt er, stieß er auf die kompletten Innereien eines geschlachteten Schafes.