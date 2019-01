Kettenkamp. Das Leben in Kettenkamp geht wieder seinen gewohnten Gang. Die Gaststätte Klaus ist geöffnet, und damit ist endgültig klar, dass es am 26. Januar wie geplant eine Karnevalsgala gibt.

Die Kettenkamper hatten der Neueröffnung entgegengefiebert. Auch Pächter Uwe Hildebrands konnte es kaum erwarten. Dementsprechend voll waren Saal und Kneipe und der souveräne Wirt hatte alle Hände voll zu tun. (Weiterlesen: Ein Kult stirbt aus: In Niedersachsen gibt es immer weniger Kneipen)

Die Nachbarn hatten die Türen zur Kneipe und zum Saal bunt bekränzt. Pünktlich um 11 Uhr standen Uwe Hildebrands und sein Mann Delf im Saal, nahmen Glückwünsche von Familie, Freunden und Nachbarn zum Schritt in die Selbstständigkeit entgegen. Zahlreiche Vereinsvertreter gratulierten: Feuerwehr, Karnevalsverein, Frauengemeinschaft, Schützenverein, Sportverein, der Strom der Gratulanten riss nicht ab.

Frisch in die Werbegemeinschaft eingetreten versprach Hildebrands deren Vorsitzendem Walter Ansmann gute Zusammenarbeit. „Lieber Uwe, wir freuen uns, mit Dir einen engagierten Pächter gefunden zu haben, der hier in der kurzen Zeit schon einiges bewegt hat“, lobte Bürgermeister Reinhard Wilke die Renovierungsarbeiten. Er wünschte beruflichen Erfolg und stets ein volles Haus.

„Ich fühle mich hier sehr wohl,“ antwortete Hildebrands. „Und das soll auch so bleiben.“ Auf diese Ansage hin sparten die Kettenkamper Klaus-Fans nicht mit Applaus und sie schienen sich ihrerseits auch sehr wohlzufühlen.

Keine Karten an der Abendkasse?

Den ganzen Tag über war viel los, die Suppe nach Sektempfang und Freibier kam ebenso gut an wie die Auswahl an selbstgebackenem Kuchen am Nachmittag. Das Service-Team hatte wie der Chef selber eine Menge zu tun und konnte über Langeweile nicht klagen. Die Feuerprobe hat Uwe Hildebrands somit bestanden. Jetzt kann das Tagesgeschäft kommen.

In drei Wochen ist es soweit, am 26. Januar lädt der Kettenkamper Karnevalsverein zur traditionellen Galasitzung ein. Die Vorbereitungen und Proben laufen, die „heiße Phase“ hat somit begonnen.

Anzeige Anzeige

Auch, wenn der Rosenmontag mit Anfang März in diesem Jahr eher spät ist , der Karnevalsstimmung der Kettenkamper tut das keinen Abbruch, denn seit einigen Jahren feiert der KKV immer am letzten Januarwochenende. Und so auch in diesem Jahr und darüber freut sich Präsident Thomas Küthe gemeinsam mit seinen Elferratskollegen: „Es war ja längere Zeit nicht klar, ob und wie wir hier Karneval feiern können“, so Küthe.

Um so mehr freue sich der Verein jetzt über die Pächter-Lösung, denn „damit können wir uns auf die Veranstaltung konzentrieren“, erläutert der Präsident. Und da gibt es einiges zu tun: Trotz der kurzen Vorbereitungszeitung konnten Akteure gefunden werden, die ein kurzweiliges Programm für die Gala auf die Beine stellen werden.

Der Vorverkauf für die Galasitzung ist angelaufen; Karten sind erhältlich in den Gaststätten Klaus und Ansmann, bei Blumen Stegemann, Firlefanz und Pizzeria Siciliani. Der KKV bittet die ausdrücklich darum, die Karten bereits im Vorverkauf zu erwerben. Da es nur eine Galasitzung am Samstag geben wird, könnten möglicherweise an der Abendkasse keine Karten mehr zu haben sein.