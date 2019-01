Gehrde. Als eine von vier Institutionen vertritt der Ferienhof Groneick in Gehrde Niedersachsen auf der Grünen Woche in Berlin.

Auf der weltgrößten Messe für Ernährungswissenschaft, Landwirtschaft und Gartenbau dabei zu sein, noch dazu als Botschafter eines Bundeslandes, das bezeichnen Erika und Bernd Groneick in einer Mitteilung als „eine besondere Ehre für den Hof“. Die Grüne Woche findet vom 18.bis 27. Januar statt. Am Mittwoch, 23. Januar, stellt sich dort der Hof vor unter dem Motto: „Baukultur – neues Leben in alten Mauern“.

Ausgewählt wurde der Hof dafür vom Amt für Regionale Landentwicklung Weser-Ems. Außer ihm werden der Nordholzer Hof aus Hude für Neidersachsen dabei sein, das Kloster Frenswegen in Nordhorn und die Arche Detern im Landkreis Leer. Jeder bekommt einen eigenen Ausstellungstag.

Die Idee, die alle Präsentationen einen soll, ist zu zeigen, wie man historische Bausubstanz erhalten kann, indem man die „alten Mauern“ mit Kreativität mit neuem Leben füllt. Der Hof Groneick wurde 1824 als Hof Watermann erbaut. Er besteht aus vier Fachwerkgebäuden, die in Artländer Bauweise um einen geschlossen Innenhof arrangiert sind.

1992 übernahmen die Groneicks ihn, er ist ein Zahnarzt und Inhaber einer vielseitigen Gemeinschaftspraxis im nahen Bersenbrück mit einer großen Vorliebe für handwerkliches Arbeiten. Erika Groneick arbeitet in einer psychologischen Beratungsstelle und ist aber auch Hauswirtschaftsmeisterin. Mit ihren beiden Töchtern haben sie den Hof mit viel Liebe zum Detail ökologisch und substanzgerecht saniert. Mittlerweile leben drei Generationen auf der Anlage. Mit einem imponierenden dreifach vorkragenden Giebel am Haupthaus gehört er zur Artländer Fachwerk-Giebelmeile.

Bernd Groneick ist auch leidenschaftlicher Bogensportler und legte auf dem Gelände einen Schießplatz an für seinen Sport. Dort werden auch Turniere ausgerichtet.

Für Bogensportler Übernachtungsmöglichkeiten zu schaffen, das sei der Anstoß zu Überlegungen gewesen, ihr Anwesen zum Ferienhof zu gestalten, berichtet Erika Groneick. Ein Nachbar setzte den beiden schließlich die Pistole auf die Brust, er suchte Schlafplätze für die Gäste einer Hochzeit.

Das Paar machte mit in der Artländer Verbundplanung Dorferneuerung, in einer Arbeitsgruppe mit Machern richtungweisender Projekte wie dem Hof Elting-Bußmeyer, Ewerdings Mühle, Gut Vehr bei Quakenbrück oder dem Artländer Pferdemuseum. In den Gebäuden und in einem historischen Speicher entstanden im Laufe der Zeit, Ferienwohnungen, auf dem Hofgelände kam ein kleiner Golfplatz für Pitch-und-Putt-Turniere hinzu und ein Kräutergarten. 2015 fand hier das Familienkochfest der niedersächsischen Ferienhöfe mit NDR-Begleitung statt. Anfang November lockt ein Martinsmark t mit vielen Ständen die Besucher.

„Ausgleich zum Beruf“

Statt in Malerei oder Bildhauerei würden sie und ihr Mann ihre Kreativität in der Gestaltung des Ferienhofes ausleben, sagt dazu Erika Groneick, immer wieder neue Ideen erproben. „Das ist auch ein guter Ausgleich zum Beruf,“ fügt sie hinzu. Momentan liest sie ein mittelalterliches Kochbuch, denkt darüber nach, was die Epoche über gesunde Ernährung lehren könnte, und wie man das umsetzen könnte.

Auf der Grünen Woche will der er Hof Groneick nun zeigen, dass es nicht nur möglich ist, in historischem Ambiente zu übernachten, sondern auch für Tagesgäste und Gruppen lohnenswert ist, teilen die Groneicks mit. Die Gäste könnten sich Pitch-und-Putt-Golf erproben , das ohne weite Rasenflächen auskommt, weil es um das Einlochen des Balls geht. Sie könnte sich auch im „Artländer Fünfkampf“ messen. Bogenschießen steht auf dem Programm, Kochen am Lagerfeuer und natürlich auch eine Schlendertour durch den Kräutergarten mit diversen Kostproben könnten lohnenswert sein.

Für die Messepräsentation in der Niedersachsenhalle haben sich Erika und Bernd Groneick etwas Besonderes ausgedacht. Neben einer Fotobox, über die sich Besucher vor dem historischen Giebel fotografieren lassen können, werden sie ein Putting-Green aufbauen um den Messegästen die Gelegenheit zu geben, bei einer kleinen Putting-Runde zu entspannen.

Die Idee mit der Fotobox hätten ihre drei Partner in der Präsentation so gut gefunden, dass sie sie übernommen hätten. Der kleine Golfplatz wird mit einfachen Mittel auf dem Hallenboden improvisiert, ohne Stufen, damit er nicht zur Stolperfalle wird. Sie wollen Rasenteppich auslegen und drumherum einen Gartenschlauch, der die Golfbälle stoppt, bevor sie zwischen den Ständen im Nirgendwo verschwinden.

„Es bleibt gar nicht aus, dass unser Besuch auf der Messe auch Werbung für die Gemeinde Gehrde und das Artland ist“, erklärt Erika Groneick. Auch das Dorf hat einige Attraktionen zu bieten, die zu entdecken sich lohnt. Und das Artland, zu dem Gehrde sich kulturell zugehörig fühlt, erst recht.

Beide freuen sich deshalb auch auf viele Besucher aus der Region und sie werden am Niedersachsenabend als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.

Die Grüne Woche findet zum 84. Mal statt. Es werden rund 400000Besucher aus 65 Ländern erwartet. Mehr als 1700 Aussteller kommen dafür nach Berlin.