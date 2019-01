Gehrde. Für Bernd und Erika Groneick ist ihr Ferienhof westlich von Gehrde eine Nebenbeschäftigung, aber mehr als ein Hobby. Dazu ein Kommentar.

Es wirkt verspielt und leicht, wenn der Ferienhof Groneick mit einer Neuerung daherkommt. Das liegt daran, dass seine Besitzer Bernd und Erika Groneick ihre Kreativität in der Entwicklung des Hofes ausleben. Was den Hof im Westen Gehrdes aber mit allen Ferienhöfen verbindet: Allesamt müssen sie ihre Nische finden, ein Profil aufbauen, auf sich aufmerksam machen und Stammkunden an sich binden. Frauen haben offensichtlich ein Händchen für solche Aufgaben. Fast immer geht die Initiative von der Frau des Hauses aus, wenn ein Bauernhof den Weg in Richtung Tourismus einschlägt. Zum Erfolg werden kann das Unternehmen aber letztlich nur, wenn sich auch der Partner, am besten die ganze Familie, damit identifiziert und einbringt. Bei den Groneicks geht die Initiative von beiden aus, sie ergänzen sich. Auch das macht den Hof zu einem idealen Botschafter Niedersachsens auf der Grünen Woche.