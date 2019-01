Eggermühlen. Das Jahr 2019 hat gerade begonnen. Für den Schützenverein Döthen-Stottenhausen beginnt nun die Vorbereitung auf sein großes Jubiläum 2022, dann wird er nämlich 100 Jahre alt. Die Vorbereitungen starten mit einem Klönschnack bei Kaffee und Kuchen für alle Zeitzeugen am 23. Januar.

Wie Ingo Stottmann für den Verein mitteilt, ist eine Festschrift zum Jubiläum angedacht, und dafür wird Material gesucht. Hierzu bittet der Verein Mitglieder und Freunde um Hilfe. Es geht um ihre persönlichen Erinnerungen, aber auch um das, was sie im Fotoalbum aufbewahren, im Ordner oder in der Schublade.

Stottmann zufolge möchte der Verein Informationen zu folgenden Leitfragen sammeln: Wie kam es zur Gründung? Wie lief das Schützenfest in vergangenen Zeiten ab? Wie und wo wurde gefeiert? Was veränderte sich mit der Zeit?

Welche Erinnerungen haben die Vereinsmitglieder an ihr Vereinsleben? Gibt es Aufzeichnungen, Bilder, Filme, Zeitungsberichte von früher?

Einiges dürfte es da schon geben. Was es zumindest gibt, sind Filmaufnahmen, die aus den Jahren 1974 bis 1976 stammen. Dieser Film soll am Mittwoch, 23. Januar, in der Schützenhalle vorgeführt werden. Um 15 Uhr bittet der Verein dann nämlich zum Klönschnack in geselliger Runde bei Kaffee und Kuchen. In dieser zwanglosen Runde soll die Materialsammlung beginnen.

Das könnte spannend werden: Gründungen von Schützenvereinen kamen in den Zwanzigerjahren nicht eben häufig vor. Vinte im Jahr 1920 dürfte neben Döthen-Stottenhausen 1922 eine von wenigen Ausnahmen sein. Ein lebendiges Schützenwesen gab es damals im Kreis Bersenbrück aber durchaus schon.

Milizen für das Fürstbistum

Und manche Vereine blickten damals schon auf eine lange Tradition zurück. Die Schützenverein Gehrde und Quakenbrück beziehen sich mit ihren Gründungsdaten auf das 16. Jahrhundert. Fürstenau und Druchhorn nennen das Jahr 1658. Bezeichnenderweise sind Fürstenau und Quakenbrück wichtige Grenzpunkte des Fürstbistums Osnabrück, die auch verteidigt werden mussten. Gehrde liegt an der offenen östlichen Flanke des Osnabrücker Nordlandes. Und durch Druchhorn führte zu alten Zeiten eine der wichtigsten Straßenverbindungen des Nordlandes. 1658, zehn Jahr nach Ende des Dreißigjährigen Krieges, war diese Straße immer noch nicht sicher, umherstreifende marodierende Ex-Söldner und ihr Anhang waren für die Bevölkerung eine Gefahr.

Anzeige Anzeige

Zu den ältesten Schützenvereinen im Südkreis gehören bezeichnenderweise die in Bad Iburg und Bad Laer, ebenfalls zwei gefährdete Punkte. In der frühen Neuzeit ermutigte das Fürstbistum seine Untertanen mit dem einen oder anderen Fass Freibier zu Schießübungen, um seine Streitkräfte im Ernstfall mit Milizen verstärken zu können. Häufig sträubten sich die Landbewohner, die Schützenfeste fielen in eine Zeit, in der sie auf den Feldern alle Hände voll zu tun hatten.

Im 19 Jahrhundert fand das Schützenwesen zu der Form, wie wir sie heute kennen. Die Gründung des Bersenbrücker Schützenvereins von 1850 dürfte ein typisches Beispiel dafür sein. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Menschen die Industrialisierung als bedrohlich empfanden, sie veränderte ihr Leben von Grund auf. Die Parallelen zur Globalisierung im ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhundert sind unverkennbar.

Schützenfest und Schützenverein boten im 19. Jahrhundert kleine Auszeiten, Parallelwelten, in die man sich kurzfristig vor der rauen Wirklichkeit zurückziehen konnte. In der Gegenwart hat das Internet diese Rolle übernommen.

Das Schützenwesen war auf alle Fälle ein beliebter Zeitvertreib über die Zeitläufte hinweg. Es war als Freizeitvergnügen so begehrt, dass es in den Fünfziger- und Sechzigerjahren zu einer Reihe von Neugründungen kam in den sogenannten Bauerschaften im Altkreis. Die meisten von ihnen waren damals noch selbstständige Gemeinden.