Ankum. In einem Neubau in Ankum war eine Katze in einen Schacht gestürzt, der schwer zugänglich ist. Der Feuerwehr Ankum gelang es trotzdem, das Tier zu retten.

Der Neubau, in Mehrfamilienhaus, befindet sich an der Aslager Straße im Unterdorf. Am Sonntagvormittag erhielt Ankums Ortsbrandmeister Tim Schulte die Nachricht, dass seit Samstag das klagende Miauen einer Katze aus einem Neubau zu vernehmen sei. Schulte eilte zum Neubau und stellte fest, dass die Katze die in einen Schacht gefallen war.

Über den Kellerzugang war der Schacht nicht zu erreichen. Deshalb rief Schulte zwei Feuerwehrkollegen mit einem Einsatzfahrzeug die zu Hilfe.

Schacht schwer zugänglich

Doch wie sollte das Trio das arme Tier aus seiner misslichen Lage befreien?. Eine Leiter in den Schacht zu stellen und herunterzuklettern war nicht möglich, da der Schacht viel zu schmal dafür war. Kurzerhand banden die Feuerwehrleute einen Streuwagen an eine Leine, mit dem sonst Ölspuren abgestreut werden. Diese „Rettungskapsel“ ließen sie in den schmalen Schacht hinab. Mit viel Geduld lockten sie das erschöpfte Tier, und nach einiger Zeit gelang es ihnen mit etwas Nachhilfe durch ein Seil, den Stubentiger zum Einsteigen zu bewegen.

Die Rettungskapsel wurde nach oben gezogen, die Katze in eine Decke gehüllt und aufgewärmt. Sie war unverletzt geblieben und nach kurzer Zeit wieder munter. Die Feuerwehrleute gaben ihr die Freiheit zurück.

Danach gab es für sie aber noch etwas zu tun. „Nicht vorstellbar, was hätte passieren können, wenn ein Kind dort in den Schacht gefallen wäre,“ gab Schulte zu bedenken. „Hier hätte man dann eine Wand im Keller aufstemmen müssen,“ fügte er hinzu. Die Feuerwehrleute verschlossen den Schacht mit einer Holzplatte. In dem Bau, der schon wegen einer Baupanne schon seit Monaten stilliegt, fand man noch einen weiteren Schacht, der ebenfalls verschlossen wurde. Das Baugelände ist laut Feuerwehr von einem Zaun umgeben.