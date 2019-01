Alfhausen. Bei einem Einbruch in ein Haus in Alfhausen erbeuteten die Täter Schmuck und Bargeld, teilt die Polizei mit.

Demnach ereignete sich der Einbruch am Freitag zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr. Er betraf ein Einfamilienhaus in der Blumenstraße, die zum Ortskern gehört und prallel zur Ortsdurchfahrt der B 68 verläuft. Die Täter seien nach Aufhebeln eines Fensters in das Haus eingestiegen, durchsuchten die Zimmer und entwendeten Schmuck und Bargeld. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Bersenbrück entgegen unter der Telefonnummer 05439-9690.