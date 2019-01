rr Bersenbrück. Franz Hillebrand hat seinen zweimaligen Titel als Bersenbrücker Stadtmeister im Doppelkopf nicht verteidigen können. Der ging aber wieder an einen Woltruper, nämlich Heino Mertens. Der Mann, das muss man ihm lassen, hat Glück im Spiel.

Am Ende des Bersenbrücker Doppelkopfturniers musste nämlich der Gewinner in einem Stechen ausgewürfelt werden. Dabei hatte Mertens etwas mehr Glück als der Zweitplatzierte Thomas Kröger. Beide hatten zuvor 630 Punkte erspielt in drei Durchgängen. Knapp dahinter landete auf dem dritten Platz Frank Eilermann mit 620 Punkten.

Am „dritten Weihnachtstag“, also am Tag nach den Festtagen, folgten 60 Doppelkopffreunde aus Bersenbrück und Umgebung der Einladung der Organisatoren zum Bersenbrücker Doppelkopfturnier im Hotel Hilker. Hinter den drei Erstplatzierten folgten auf den weiteren Plätzen Manfred Weissbeck (600 Punkte), Reinhard Löffers (480 Punkte), Edger Kleemann (370 Punkte), Johannes Schumacher (290 Punkte), Thorsten Weissbeck (280 Punkte), August Grahs (270 Punkte), Hubert Schumacher (250 Punkte), Gottfried Thye (240 Punkte) und Marion Grafe (230 Punkte), die eine von fünf Teilnehmerinnen war.

Das nächste öffentliche Doppelkopfturnier richte die Kolpingsfamile aus, und zwar am 29. März. Es findet ebenfalls im Hotel Hilker aus. Zuvor gibt es noch am 18. Januar die Stadtmeisterschaft im Skatspiel im Bistro Niveau, Hasestraße 14. Spielbeginn ist jeweils um 19 Uhr.