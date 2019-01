Ankum. Am Samstagabend starten die Altherrenfußballer des SV Quitt Ankum zu ihrem traditionellen Wurstsingen. Seit 1968 pflegt der Sportverein diese Form des Sternsingens als einen schönen Brauch zum Start in das neue Jahr. Kein Wunder also, dass die Quitt-Könige gern gesehene Gäste sind.

„Seht ihr dort droben am Himmel den Stern?“ Mit diesem Lied auf den Lippen ziehen schon seit über 50 Jahren die Alte-Herrenfußballer durchs Ankumer Ländle und erfreuen Mannschaftskameraden, Freunde, Gönner und ehemalige Kicker des SV Quitt. Verkleidet als Kaspar, Melchior und Baltharsar überbringen sie gute Wünsche für das neue Jahr, intonieren die drei Strophen des Königslieds mit beachtlicher Lautstärke und bitten um eine Spende in Form einer Mettwurst. Eigens für diesen Zweck gibt es in diesen Tagen in Ankum die „Quitt-Königswurst“ zu kaufen: Extra groß und an den Wurstenden mit einem Bändchen zum Aufhängen versehen. Die Mettwurst wird den Königen nicht selten zusammen mit einem Schnaps gereicht.

Neun Trupps werden Samstag am Dreikönigsabend gut 160 Familien in Dorf und Kirchspiel Ankum aufsuchen, auch Gaststätten und die Zuschauer des Fortuna-Cups in der Ballsporthalleauf dem Kattenboll dürfen sich auf königlichen Besuch freuen. In vielen Familien gehört dieses Ritual zum Jahresbeginn, gern werden auch Nachbarn und Freunde hinzugebeten. Zum Königssingen gehört auch die Bitte um eine Spende für einen guten Zweck. In diesem Jahr fließt das Geld für behindertengerechte Spielgeräte am Ankumer See.

Die Sänger dürfen sich auf eine Premiere freuen: Erstmals erhalten sie von Olaf van der Zwaan von den Aussendungssegen, bevor sie auf Tour gehen. Das hatte der Diakon der Kirchengemeinde St. Nikolaus in der Feier zum 50. Jubiläum der Königssänger 2018 versprochen. Und nun will er sein Wort halten.