Kettenkamp. Dass die Gemeinde Kettenkamp die Saalgaststätte Klaus gekauft hat, erregte Aufsehen. Dazu ein Kommentar.

Ist es sinnvoll und vertretbar, dass eine Gemeinde Geld in die Hand nimmt, um eine Gaststätte zu kaufen? Die Frage muss wohl eher lauten: Was wäre denn die Alternative gewesen? Kettenkamp hat zwar noch Walter Ansmanns wundervolle kleine Kneipe. Doch eine Saalgaststätte wie Klaus kann sie nicht ersetzen. Sie ist so etwas wie ein gewachsenes Kommunikationszentrum.

Und wenn das verschwindet, ist die Kommune sowieso gefragt, Ersatz zu schaffen. Dann müsste so etwas wie ein Dorfgemeinschaftshaus her. Und das wiederum geht nur mit dem Einsatz von Steuergeldern. Und es funktioniert auch nur dann, wenn genug ehrenamtliches Engagement eingebracht wird, diese Einrichtung zu betreiben und mit Leben zu füllen. Da ist die Kettenkamper Lösung wesentlich weniger aufwendig. Wünschen wir also dem Betreiber und seinen kommunalen Hintermännern und -frauen Glück.