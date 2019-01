Ankum. Klaus Schuchardt war schon in die Managementebene einer Hotelkette aufgestiegen, als er nach Ankum kam. Mit dem Hotel Schmidt gelang ihm die Balance zwischen heimlichem Mittelpunkt einer Dorfgesellschaft und anspruchsvoller Gastlichkeit. Seine Erfahrung als Manager und Praktiker von der Pike auf waren auch beim Aufbau des neuen See- und Sporthotels gefragt.

Herr Schuchardt, nach über 52 Jahren in der Gastronomie – davon viele Jahrzehnte in leitenden Positionen - sind Sie Ende 2018 nun endgültig in den Ruhestand getreten. Vielen Lesern sind Sie bekannt, als sie 1985 das Hotel Schmidt in der Ankumer Ortsmitte übernahmen und seh erfolgreich führten. Wie erinnern Sie sich an diese Zeit?

Mitte der Achtzigerjahre suchte ich eine neue berufliche Herausforderung. Damals war der Hoteleigentümer, Dr. Albert Schmidt, per Zeitungsannonce auf der Suche nach einen Fachmann als Berater für die Renovierung des Hotels. Wir verstanden uns auf Anhieb gut und er wollte mich unbedingt als Hotelpächter halten. Das hat er dann auch mit Beharrlichkeit geschafft. Aus der Beratertätigkeit sind sind zwölf tolle Jahre im Schmidt geworden – mit einer neuen geschäftlichen Ausrichtung und mir als Pächter.

Wie sah die neue Ausrichtung des Hotels aus?

Das altehrwürdige Hotel Schmidt sollte nach meinen Vorstellungen ein Scharnier sein. Einerseits ein gastliches Haus für die Ankumer mit bürgerliche Küche, dem Dom-Stübchen als gemütliche Kneipe, dazu dann der Saal und die Kegelbahn. Auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig eine Anlaufstelle für gehobene Anlässe, mit neuen Ideen und Menükreationen aus unserem Restaurant – eine Ausrichtung, die es bisher so in der Ortsmitte noch nicht gab.

Sie haben ja damals schnell Kontakt gefunden. Gleich im Jahr nach Übernahme des Hotel Schmidt wurden Sie in Ankum Schützenkönig. Das hat Ihnen doch wahrscheinlich den Einstieg deutlich erleichtert?

Das kann man wohl sagen (lacht). Ich wurde sprichwörtlich ins kalte Wasser geworfen und ehrlicherweise wusste ich nicht ganz, was mich erwartete. Es gab auch hier und da Kritik, denn beim Königsschuss war ich noch nicht einmal offizielles Mitglied im Schützenverein. Das hat man dann auf dem kleinen Dienstweg rasch nachgeholt. Auf alle Fälle ein tolles Jahr, ich war als König in den Reihen der Schützen sofort integriert und habe auf diese Weise sehr viele Kontakte knüpfen können – die bis heute halten.

Erinnern Sie sich an Ihr schönstes Erlebnis zu Ihrer Ankumer Wirkungszeit – und auch an Ihr größtes Missgeschick?

Zur Hotel-Neueröffnung im Herbst 1985 wurde ein Gästebuch aufgelegt, in dem ich oft und gerne blättere - viele tolle Ereignisse und Gäste kommen mir dann wieder in den Sinn. Da fällt es mir sehr schwer, eine ganz besondere Geschichte hervorzuheben. Toll war auf alle Fälle die Zusammenarbeit mit den vielen Ankumer Vereinen und der Werbegemeinschaft unter Walter Naber. Negativ, am Ende aber positiv, verlief die Goldene Hochzeit eines Ankumer Geschäftsehepaares. Der Hotelsaal war komplett gefüllt, der Suppenmarsch sollte starten, als ich bemerkte, dass keine Musiker vor Ort waren. Als ich den Goldbräutigam fragte, wo denn die von ihm bestellte Musikkapelle bliebe, entgegnete der Gefragte trocken: „Ich habe keine Musik bestellt. Ich dachte, dass hättest du erledigt!“ Uns blieb der Atem stehen und in Windeseile konnten wir aus Fürstenau einen bekannten DJ engagieren, der passend zum Dessert Musik präsentierte. Keiner der Gäste hatte etwas bemerkt, aber wir waren schweißnass - und heilfroh.

Als Georg Dobelmann das See- und Sporthotel in Ankum übernahm, gelang es ihm, Sie als Hoteldirektor aus dem Fast-Ruhestand zu reaktivieren. Wie lief das ab? Womit hat er Sie überzeugt?

Hier gibt es durchaus Parallelen zu meinem Start 1985 in Ankum. Georg Dobelmann suchte 2015 für seinen Neustart samt großen Um- und Neubaumaßnahmen einen fachlichen Berater. Ich hatte mich mit 64 Jahren eigentlich schon auf die Rente gefreut. Nach kurzer Zeit sagte ich Georg Dobelmann dann zu. Aus der eigentlichen Beratertätigkeit sind dann fast vier Jahre als Hoteldirektor geworden. Es war eine sehr reizvolle Aufgabe, zum Ende meines Berufslebens noch einmal eine solche spannende und große Maßnahme zu begleiten. Ich freue mich sehr, dass das See- und Sporthotel nach kurzer Zeit in der Region eine herausragende Stellung eingenommen hat.

In welchem Hotel dieser Welt würden Sie gerne einmal übernachten?

Im Laufe meines berufliches Lebens bin ich in unzähligen Hotels gewesen. Gerne übernachten würde ich aber noch einmal im Hotel Tonbach-Traube im Schwarzwald. Man muss nicht unbedingt in die USA oder nach Dubai fliegen – es gibt auch tolle Hotels in Deutschland.