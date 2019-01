Bersenbrück. Immer mehr Apotheken auf dem Land schließen – auch im Nordkreis, sagt Apotheker Hubert Siemer, Vorsitzender des Vereins Aponola. Worin liegen die Gründe und welche Rolle spielen Versandapotheken?

Badbergen hat keine Apotheke mehr, auch in Bippen fehlt sie. Fürstenau muss ebenfalls seit ein paar Jahren auf eine verzichten, allerdings gibt es dort zumindest noch andere.

Im Nordkreis Osnabrück zeigt sich ein Trend, der überall in Niedersachsen zu sehen ist und von Zahlen der Apothekenkammer Niedersachsen untermauert wird. Während sich im Jahr 2009 die Zahl der Neueröffnungen (31) und Schließungen (37) noch fast die Waage hielten, machten im Jahr 2010 schon 42 Apotheken zu, wohingegen nur 21 neu hinzukamen. 2018 schlossen 40 Apotheken ihre Türen und nur zehn eröffneten neu. Von 2107 Apotheken in Niedersachsen im Jahr 2009 reduzierte sich die Zahl auf 1905 im Jahr 2018. Auch der Landkreis war immer wieder von Schließungen betroffen, vor allem in den Jahren 2016/2017.

Doch woran liegt das? Die Gründe sind vielfältig, sagt Hubert Siemer, Vorsitzender des Vereins Aponola (Apotheken Osnabrücker Nordland). Seine Artland Apotheke Bersenbrück übergab er an seinen Sohn und widmet sich nun noch als Vorsitzender dem Verein.

Zur Sache Aponola Zur Aponola (Apotheken Osnabrücker Nordland) gehören alle Apotheken der Samtgemeinden Artland, Bersenbrück und Fürstenau. Den Verein gibt es seit 2003. Die Apotheken haben sich zum Ziel gesetzt, die Bedeutung der örtlichen Apotheken zu stärken. Es ist kein wirtschaftlicher Zusammenschluss, sondern es soll die Wichtigkeit der einzelnen Apotheke für die Gesundheitsversorgung verdeutlicht werden. Durch den Zusammenschluss können beispielsweise Fortbildungen ortsnah abgehalten werden. Außerdem werden Vertreter der Interessenvertretung mittlerweile in Prozessen der Ortsentwicklung eingebungen. Weitere Informationen unter www.aponola.de





Eine Apotheke sei nicht als Geschäft zu verstehen, denn sie habe den gesetzlichen Auftrag zur Arzneimittelversorgung, erklärt Siemer. Deshalb erfülle eine Apotheke zahlreiche Aufgaben und das sei nicht nur die Abgabe von verschreibungspflichtigen und rezeptfreien Medikamenten. So müsse ein Notfalldepot vorhanden sein, zum Beispiel für den seltenen Fall einer Vergiftung. Außerdem muss ein Vorrat an Medikamenten für eine Woche vorgehalten werden, sollte es beispielsweise Überschwemmungen oder Schneechaos geben.

Betäubungsmittel sind in einem Tresor aufzubewahren und die Abgabe akribisch zu dokumentieren. Hinzu kommt die Organisation des Notdienstes. "Innerhalb von 20 Kilometern muss rund um die Uhr eine Apotheke erreichbar sein", erklärt er.

Nicht alle Aufgaben sind lukrativ. Deshalb ärgert es Siemer auch, dass sich gerade Versandapotheken "die Rosinen rauspicken". Sie beteiligen sich zum Beispiel nicht am Notdienst. Da Betäubungsmittel nicht versandt werden dürfen, übernehmen sie auch diese zeitintensive Aufgabe nicht.

Dass nun auch das im Koalitionsvertrag eingeplante Verbot des Versandes von verschreibungspflichtigen Medikamenten nicht umgesetzt wird, stört ihn ebenfalls. Denn eine Apotheke habe auch eine Prüffunktion. Es gebe immer wieder Nachfragen zur Häufigkeit, Dosierung und Dauer der Medikamteneinnahme. Diese Beratung könne seiner Meinung nach eine Versandapotheke nicht leisten.

Medikamente aus dem Ausland

Besonders ärgerlich findet es Siemer, dass Apotheken aus dem Ausland Medikamente nach Deutschland schicken dürfen. In Deutschland muss jede Apotheke von einem Apotheker geführt werden. Im Ausland ist das anders. Siemer ist überzeugt, dass die Medikamentenversorgung national geregelt sein sollte, wie es eigentlich vorgesehen ist. "Wir sind doch eine Sozialgemeinschaft."

Doch die Versandapotheken sind nur ein Teil des Problems und noch mehr ein zukünftiges, so der Apotheker. Schwer sei es für Apotheken dort, wo Ärzte bereits fehlen oder Hausärzte ihre Praxen schließen. In Bippen sei das zum Beispiel das Problem gewesen, berichtet Siemer. Denn Ärzte und Apotheken ergänzen sich.

Wenig Nachwuchs

Hinzu komme, dass an der Universitäten zu wenig Nachwuchs ausgebildet werde. Zugleich steige aber der Bedarf. Nach der Mordserie des Krankenpflegers Niels Högel in Delmenhorst und Oldenburg sollen zum Beispiel in niedersächsischen Krankenhäusern in Zukunft Stationsapotheker eingesetzt werden, erklärt Siemer. Und während es weniger Nachwuchs gibt, steigt das Durchschnittsalter der Apotheker.

Ein Thema ist außerdem die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mittlerweile ist der Großteil der Pharmaziestudenten weiblich. Da Frauen noch immer häufig in der Familie eingebunden seien, sei es für sie noch schwieriger, den Spagat zu schaffen. Aber mit Öffnungszeiten von bis zu 50 Stunden sei es grundsätzlich schwer, allein eine Apotheke zu führen, wie er es noch gemacht habe. Deshalb appelliert Siemer: "Die Arbeitsbedingungen in Apotheken müssen familienfreundlicher werden."

Siemer betont, dass Apotheken auch in Zukunft wichtig für die Infrastruktur seien. Sollten immer mehr Apotheken schließen müssen, würden die Wege immer länger. Außerdem biete eine Apotheke auch hochqualifizierte Arbeitsplätze. Deshalb fordert er von der Politik auch mehr Unterstützung für die Apotheker und deine Gleichbehandlung aller Akteure. "Wenn eine Apotheke erst weg ist, ist es schwer, sie wiederzubekommen."