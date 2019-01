30 mal 30 in Kettenkamp MEC öffnen

„Volles Haus“ meldet der Heimatverein Kettenkamp für sein beleibtes Doppelkopfturnier in der Wassermühle Telgkamp. Turnierleiter Udo Heiden (dritter von links) überreichte Dirk Kenkel den Wanderpokal des Bürgermeisters. Über ihre Platzierungen und Geldpreise freuten sich Frank Kottmann, Günter Hauk, Dominik Füßmann, Jörg Kottmann und Thomas Küthe ( von links). Foto: Jürgen Heyer

Kettenkamp. Am vorletzten Tag des alten Jahres entspannen die Kettenkamper gern beim Doppelkopf in ihrer Wassermühle. Das Traditionsturnier am 30. des Monats fand gerade zum 30. Mal statt. Dirk Kenkel gewann es.