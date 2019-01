Alfhausen Er macht mobil. Und er stiftet Gemeinschaft: Seit mehr als fünf Jahren rollt der Mobile Einkaufswagen des Malteser Hilfsdienstes Alfhausen für mittlerweile drei Dörfer.

Was muss passieren, damit Alte auch auf dem Lande möglichst lange selbstständig leben können? Um Antworten auf diese Frage bemühen sich gerade der Landkreis Osnabrück und die Samtgemeinden Artland und Bersenbrück mit dem Programm „Solkos (Sozialer Landkreis Osnabrück). Je nach Bedarf wird von Ort zu Ort mit unterschiedlichen Lösungen experimentiert, berichtete kürzlich Gabriele Linster, Seniorenbeauftragte der Samtgemeinde Bersenbrück.

Weil es dabei auch um Mobilität geht, erwähnte sie als wertvollen Baustein im Mosaik auch den Mobilen Einkaufswagen des Malteser Hilfsdienstes. Dies ist ein Kleinbus, der Senioren regelmäßig zum Einkaufen fährt, dabei auch Rollstuhlfahrer mitnehmen kann.

Den gibt es aber schon wesentlich länger als Solkos, sagen nun die Malteser. In der Geschäftsstelle Alfhausen zum Beispiel schon seit über fünf Jahren, berichtet der Ortsbeauftragte Johannes von der Haar. Ein Kleinbus, angeschafft und betrieben aus Spendenmitteln. Drei Tage die Woche ist er mittlerweile unterwegs, für Alfhausen, Rieste und neuerdings auch Gehrde. Gefahren wird er von Freiwilligen, teils Fahrer im Dienste der Malteser, oder auch Rentner, die sich in ihrer Freizeit eben für die Allgemeinheit hinters Steuer setzen. Und das Besondere an Alfhausen und Rieste ist, dass die örtlichen Katholischen Frauengemeinschaften Begleiterinnen für die Fahrten stellen. Ohne das KFD-Engagement wäre der Mobile Einkaufswagen in den Alfsee-Gemeinden wohl nicht ins Rollen gekommen.

Es geht auch um Soziales

Im Malteser-Diözesanbezirk Osnabrück gibt es weitere Busse in Orten wie Osnabrück, Diepholz oder Papenburg, fügt Stephanie Tewes-Ahrnsen hinzu, die in der Diözesangeschäftsstelle die Fahrdienste betreut. Sie ist zur Weihnachtsfeier der Freiwilligen eigens nach Alfhausen gekommen.

Fahrer und Begleiter werden für ihre Aufgabe von den Maltesern geschult, fährt sie fort. Es gibt regelmäßige Treffen, zum Austausch, und um die Dienstpläne aufzustellen.

Und es geht nicht allein darum, die Dinge einzukaufen, die im Dorf immer schwieriger zu beschaffen sind, weil die Läden verschwinden, ist sie sich mit von der Haar einig. „Es geht auch um eine soziale Komponente,“ sagt Tewes-Ahrnsen. Darum nämlich, alleinstehende Alte aus der Isolation zu holen, ihnen ein Gemeinschafterlebnis zu bieten.

„Die Alfhausener sind Sehleute“, schildert von der Haar, steuern immer wieder neue Ziele an, sind neugierig, wenn sich irgendwo baulich etwas tut. Riester und Gehrder seien pragmatischer, fahren immer die gleichen Einkaufszentren in der Nachbarschaft an. Für ihre Einkäufe musste eigens mehr Stauraum im Bus geschaffen werden. Doch die Tasse Kaffee danach und der Klönschnack, klar doch, den schätzen sie auch. Auch anderswo seien kleine Abstecher nicht unüblich, fügt Tewes-Ahrnsen hinzu.

Seniorenbeauftragte Linster und auch die Malteser selbst hatten verschiedentlich darauf hingewiesen, dass für die Fahrdienste zusätzliche Freiwillige gebraucht würden. Die erste Generation von Fahrern ziehe sich langsam aus Altersgründen zurück, erläutert von der Haar. Wer fit sei, eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung suche, für den Eintritt ins Rentenalter vielleicht, der sei willkommen.

Auch das gehört nämlich zu den Prinzipien von Solkos. „Wir müssen die Zwar-Menschen aktivieren,“ sagte dazu in Bersenbrück Gabriele Linster, gemeint sind diejenigen „zwischen Arbeit und Ruhestand.“